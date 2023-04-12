РСА опроверг сообщения об отказе страховать мотоциклы по ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) 12 апреля опроверг сообщения об отказах страховать мотоциклы по ОСАГО, появившиеся в соцсетях накануне открытия мотосезона.

В РСА отметили, что отказы единичны, поводов для отказа мотоциклистам в продаже полисов нет. Если такое всё же происходит, владелец транспортного средства может попросить предоставить отказ в письменной форме, а затем направить жалобу в РСА и Центробанк. При возникновении проблем с электронным оформлением полиса ОСАГО можно обратиться непосредственно в страховую компанию и заключить договор там.

В то же время страховщики отметили, что обычно именно на мотоциклы оформляются поддельные полисы ОСАГО. Не исключено, что защита от таких злоупотреблений может быть причиной проблем с оформлением полисов.

По словам президента РСА Евгения Уфимцева, мотоциклист является равноправным участником дорожного движения, поэтому его ответственность за причинение вреда на дороге должна быть застрахована. При этом Уфимцев подчеркнул, что средний ущерб, причиняемый мотоциклами — виновниками ДТП, является одним из самых крупных.

«Средняя выплата крупнее зафиксирована только по ДТП, виновниками которых становятся грузовые автомобили (в январе-феврале 2023 года 108 тыс. рублей) и трамваи (121 тыс.). Это может быть связано как с увеличением количества водителей, недавно получивших право управлять мотоциклами, так и с неблагоприятными погодными условиями в январе-феврале для этого вида транспорта», — пояснил он.

По итогам января текущего года средняя премия по ОСАГО для мотоциклов составила 1208 рублей. Это на 3% выше, чем средняя премия для мотоциклов по итогам четвертого квартала прошлого года (1169 рублей).

В июле прошлого года страховщики сообщили, что половина всех ДТП с мотоциклами в России приходится на марку BMW. Помимо немецкой марки мототехники в статистику попали и владельцы мотоциклов Kawasaki. На их долю пришлось 16% ДТП на дороге. Реже всех в аварийном списке фигурируют владельцы мототехники Honda, Yamaha, Harley-Davidson и Triumph.

Лидером по количеству ДТП с мотоциклами BMW в прошлом году стала Москва. На нее пришлось более половины произошедших ДТП. Следом идут Санкт-Петербург, Тула, Самара, Барнаул, Красноярск и Иркутск.