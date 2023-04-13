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Клубные дома в Москве подорожали на 64% за пять лет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Средняя стоимость квадратного метра в жилье клубного формата в Москве за пять лет увеличилась на 64%. Аналитики компании KR Properties и «Метриум» провели совместное исследование, с которым ознакомились «Известия».

«Если в 2018 году такие новостройки обходились в среднем в 958 тыс. рублей за 1 кв. м, то в 2023 году — уже в 1,57 млн рублей за 1 кв. м. Самые дорогие квартиры и апартаменты продаются в клубных домах элитного сегмента — их средняя стоимость достигает 1,8 млн рублей за 1 кв. м», — рассказали специалисты.

По данным экспертов, средняя квартира или апартамент в клубном доме выросли в цене на 94% за этот период — со 178 млн до 346 млн рублей. Самый недорогой вариант жилья в элитном клубном доме стоит 42,1 млн рублей (38,7 кв. м), а наиболее дорогой — 3,2 млрд рублей (1,1 тыс. кв. м), добавили аналитики.

По информации компании «Метриум», в премиальных клубных домах «квадрат» сейчас обходится в 887 тыс. рублей против 513 тыс. рублей в 2018 году. За прошедшие пять лет этот показатель увеличился на 73%, а квартира в среднем продается за 53 млн против 51 млн рублей в 2018 году (рост на 3%). Самую доступную квартиру можно приобрести за 28,8 млн рублей (44,5 кв. м), а самую дорогую недвижимость — за 510 млн рублей (это таунхаус площадью 850 кв. м), добавили в компании.

В бизнес-классе квадратный метр вырос в цене с 247 тыс. до 466 тыс. рублей (88%), а квартира или апартамент подорожали в среднем с 18,3 млн до 25,5 млн рублей (39%), подсчитали в «Метриуме». Самый доступный вариант жилья обойдется всего в 7 млн рублей (18,4 кв. м), а самый дорогой — 65,6 млн рублей (133,3 кв. м), сказали специалисты.

Наконец, за прошедшие пять лет появились и дома клубного формата (с небольшим числом квартир, ориентированных на однородную аудиторию покупателей) и в массовом сегменте рынка московских новостроек, отмечают эксперты «Метриума».

В экономклассе средняя стоимость квадратного метра в клубных домах составила 299 тыс. рублей, а совокупная цена отдельного помещения — 5,1 млн рублей. Самые доступные из них продаются за 3,9 млн рублей (12,3 кв. м), а самые дорогие — за 7,4 млн рублей (27,8 кв. м), уточнили аналитики.

«В последние годы усилился запрос на приватность. В 2010-е годы активно развивались многоэтажная и комплексная застройка. Несмотря на все плюсы такого формата жилья, сохранилась аудитория клиентов, которые хотят жить в небольших домах. В такой среде люди чувствуют себя уютнее и комфортнее, особенно в окружении перенаселенного мегаполиса. При этом клубные дома стали эксклюзивным продуктом — на их долю приходится только 9% строящихся и готовых комплексов на рынке новостроек Москвы. Всё это и стимулировало рост цен на них», — подытожил Николай Гладышев, руководитель отдела продаж жилой недвижимости KR Properties.

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Ранее в апреле аналитики компании VSN Realty назвали стоимость наиболее доступных вариантов квартир в Новой Москве. Так, квартиру с чистовой отделкой можно купить за 5,5 млн рублей.

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