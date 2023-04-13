Wildberries утвердил новые предложения инициативной группы партнеров ПВЗ

Маркетплейс Wildberries (WB) утвердил новую систему контроля за соблюдением партнерами стандартов обслуживания и бизнес-процессов в пунктах выдачи заказов (ПВЗ). Об этом 13 апреля сообщают «Известия».

Теперь при первом нарушении предприниматель сначала может быть предупрежден компанией или депремирован на небольшую сумму. Лишь при неоднократных нарушениях последует депремирование ПВЗ по системе грейда: с каждым последующим нарушением размер взыскания будет расти. Новый механизм контроля за соблюдением стандартов действует при ряде распространенных нарушений, среди которых отсутствие видеокамеры в ПВЗ и невыдача пакета клиенту.

Также согласован новый порядок уведомлений компании о закрытии пункта выдачи из-за форс-мажорной ситуации, таких как пожар или затопление. В этом случае достаточно направить в группу разбора подтверждающие документы, после чего пункт не будет депремирован за несоблюдение времени работы.

В договор-оферту вошел новый порядок проведения инвентаризации при закрытии пункта. Она будет проводится в течение 24 часов с использованием камер видеонаблюдения, чтобы исключить потерю товаров. Владельцы других ПВЗ смогут принять участие в инвентаризации за вознаграждение и забрать товар для выдачи на своем пункте.

Wildberries также дорабатывает механизм оспаривания партнерами ответственности за порчу товаров. По предложению инициативной группы менеджер ПВЗ вновь может отметить товар как бракованный при приемке. В дальнейшем действие этого механизма будет расширено.

Ранее, 27 марта, стало известно, что компания Wildberries заявила о готовности поддержать предложения действующих партнеров о тестировании линейки дифференцированных тарифов для новых пунктов выдачи. Запуск программы запланирован примерно на II квартал текущего года.

17 марта сообщалось, что маркетплейс Wildberries разблокировал ранее заблокированные из-за нарушений договора-оферты пункты выдачи заказов. Речь шла о 15 пунктах.

В Роспотребнадзоре тогда также заявляли, что следят за ситуацией, связанной с нестабильной работой пунктов выдачи заказов Wildberries, а также призвали к соблюдению прав потребителей. В Минпромторге же заявили, что маркетплейсу необходимо улучшить связь со своими сотрудниками и партнерами. В Минтруде, в свою очередь, указали, что разбираются в ситуации с Wildberries.

До этого, 15 марта, в Wildberries подтвердили, что несколько пунктов выдачи заказов закрыты в целях безопасности. По данным компании, из них вывозят товары в другие ПВЗ, о чем предупреждены покупатели. Мера коснулась тех владельцев ПВЗ, кто выбрал нецивилизованные формы диалога с интернет-магазином.