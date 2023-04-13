В Москве критически упал спрос на новостройки

По итогам I квартала текущего года в старых границах Москвы по сравнению с I кварталом 2022-го было реализовано на 1/3 меньше лотов (31%), чем годом ранее. Об этом «Известиям» сообщили аналитики компании Dolgov PRO.

По всему Московскому региону отрицательная динамика продаж составила 42%. Меньше всего квартир продали в Новой Москве (–52%), а в Московской области спрос просел на 47%, сообщили аналитики.

Также в компании рассказали, что цена проданных квадратных метров в новостройках Москвы сократилась на 0,8% и практически осталась неизменной за год — 345 тыс. рублей. При этом по всему Московскому региону отмечается прирост цены на 6%, показатель в I квартале 2023 года составил 268 тыс. рублей.

«Рост стоимости квадратного метра в Московском регионе произошел за счет двух локаций — Новая Москва за год продемонстрировала положительную динамику цены в 4% (с 219 тыс. до 228 тыс. рублей за реализованный метр), Московская область — +9% (с 157 тыс. до 171 тыс. рублей за 1 кв. м). Такая тенденция появилась в том числе и на фоне замедления темпов вывода новых проектов на территории Москвы в старых границах на нулевом этапе строительства и роста стадии готовности корпусов, находящихся уже в реализации. Показатель среднего чека в I квартале по всему Московскому региону составил 12,6 млн рублей за лот, что в годовом выражении составило 8% прироста стоимости. В Московской области средний чек увеличился на 13% и составил 7,6 млн рублей за реализованный лот», — сказал гендиректор компании Дмитрий Долгов.

По данным аналитиков, в структуре продаж по показателю ипотечных сделок наблюдаются значительные корректировки: если год назад доля таких сделок в I квартале составляла 63%, то уже в 2023-м по всему столичному региону этот показатель вырос до 80%. Наибольший прирост наблюдается в Москве (с 55 до 74%) и Новой Москве (с 66 до 85%). На территории области объем сделок с применением ипотеки вырос на 15% и составил 85%, сообщили эксперты.

Таким образом, если год назад лидером по доле ипотечных сделок была Московская область, то в этом году территории Новой Москвы сравнялись с ней по этому показателю, добавили специалисты.

Ранее в апреле аналитики компании VSN Realty назвали стоимость наиболее доступных вариантов квартир в Новой Москве. Так, квартиру с чистовой отделкой можно купить за 5,5 млн рублей.