Реклама
Прямой эфир
Мир
Саудовская Аравия выступила за контроль Дамаска над сирийской территорией
Общество
ФСБ раскрыло документы о зверствах в лагере для военнопленных «Дулаг»
Экономика
Россияне за год пытались незаконно вывезти более 1 млрд рублей
Общество
В отдел МВД привезли 14 человек на допрос после стрельбы в Новой Москве
Мир
Посол Антонов заявил об ущербе для США от новых санкций против России
Мир
Девять СМИ подали иск против ФБР ради получения видео штурма Капитолия
Мир
Румыния ограничит выплаты субсидий для украинских беженцев с мая
Мир
В секретных документах Пентагона реальные потери ВСУ оценили более чем в 124 тыс.
Культура
Песков назвал фильм «Вызов» прорывным
Наука и техника
В Гарварде назвали 536 год самым трудным для выживания людей
Экономика
Производители предрекли рост цен на мебель в России
Недвижимость
В Москве критически упал спрос на новостройки
Спорт
«Реал» обыграл «Челси» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов

В Москве критически упал спрос на новостройки

Dolgov PRO: в Москве критически упал спрос на новостройки
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По итогам I квартала текущего года в старых границах Москвы по сравнению с I кварталом 2022-го было реализовано на 1/3 меньше лотов (31%), чем годом ранее. Об этом «Известиям» сообщили аналитики компании Dolgov PRO.

По всему Московскому региону отрицательная динамика продаж составила 42%. Меньше всего квартир продали в Новой Москве (–52%), а в Московской области спрос просел на 47%, сообщили аналитики.

Также в компании рассказали, что цена проданных квадратных метров в новостройках Москвы сократилась на 0,8% и практически осталась неизменной за год — 345 тыс. рублей. При этом по всему Московскому региону отмечается прирост цены на 6%, показатель в I квартале 2023 года составил 268 тыс. рублей.

«Рост стоимости квадратного метра в Московском регионе произошел за счет двух локаций — Новая Москва за год продемонстрировала положительную динамику цены в 4% (с 219 тыс. до 228 тыс. рублей за реализованный метр), Московская область — +9% (с 157 тыс. до 171 тыс. рублей за 1 кв. м). Такая тенденция появилась в том числе и на фоне замедления темпов вывода новых проектов на территории Москвы в старых границах на нулевом этапе строительства и роста стадии готовности корпусов, находящихся уже в реализации. Показатель среднего чека в I квартале по всему Московскому региону составил 12,6 млн рублей за лот, что в годовом выражении составило 8% прироста стоимости. В Московской области средний чек увеличился на 13% и составил 7,6 млн рублей за реализованный лот», — сказал гендиректор компании Дмитрий Долгов.

По данным аналитиков, в структуре продаж по показателю ипотечных сделок наблюдаются значительные корректировки: если год назад доля таких сделок в I квартале составляла 63%, то уже в 2023-м по всему столичному региону этот показатель вырос до 80%. Наибольший прирост наблюдается в Москве (с 55 до 74%) и Новой Москве (с 66 до 85%). На территории области объем сделок с применением ипотеки вырос на 15% и составил 85%, сообщили эксперты.

Таким образом, если год назад лидером по доле ипотечных сделок была Московская область, то в этом году территории Новой Москвы сравнялись с ней по этому показателю, добавили специалисты.

Жилая чтобы всем: спрос на льготную ипотеку под 8% подскочил в 1,5 раза
Почему россияне продолжают оформлять жилищные кредиты, несмотря на ужесточение условий

Ранее в апреле аналитики компании VSN Realty назвали стоимость наиболее доступных вариантов квартир в Новой Москве. Так, квартиру с чистовой отделкой можно купить за 5,5 млн рублей.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023