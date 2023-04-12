Задержан адвокат причастного к убийству главы центра «Э» Ингушетии

Правоохранительные органы задержали адвоката Тимура Идалова, который защищал интересы одного из участников убийства начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, а также его родного брата. Об этом 12 апреля рассказал источник «Известий».

Отмечается, что Идалова обвиняют в оправдании терроризма, неуважении к суду и оскорблении представителя власти, а в его отношении возбуждено уголовное дело по статье УК РФ 318. Известно, что в ходе обысков в его квартире было обнаружено автоматическое оружие.

Сообщается также о том, что прежде Идалов был судим за похищение кандидата на пост президента Армении Сержика Джиловяна, а также за причинение насилия в отношение представителя власти.

Ранее, в декабре прошлого года, было завершено расследование уголовного дела в отношении лиц, причастных к убийству начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.

Ибрагим Эльджаркиев и его брат Ахмед, работавший нейрохирургом в одной из столичных больниц, были убиты в Москве на улице Академика Анохина 2 ноября 2019 года.

Камеры наблюдения зафиксировали, как вооруженный мужчина в маске напал на своих жертв, когда те выходили из машины. Он выстрелил в них не менее 10 раз и скрылся вместе с сообщниками.

Всего по делу о покушении на убийство и убийстве главы центра «Э» были установлены 40 причастных.