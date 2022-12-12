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Завершено расследование дела против причастных к убийству главы центра «Э» Ингушетии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Завершено расследование уголовного дела в отношении лиц, причастных к убийству начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.

Как указали в СК, завершено расследование уголовного дела в отношении Хасана Полонкоева — организатора и руководителя созданного и действовавшего на территории Ингушетии террористического сообщества, а также его 10 участников.

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Каждый из них в зависимости от установленной роли обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «Руководство террористическим сообществом и участие в его деятельности», «Организация совершения террористического акта», «Террористический акт», «Незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ».

Ибрагим Эльджаркиев и его брат Ахмед, работавший нейрохирургом в одной из столичных больниц, были убиты в Москве на улице Академика Анохина 2 ноября 2019 года.

Камеры наблюдения зафиксировали, как вооруженный мужчина в маске напал на своих жертв, когда те выходили из машины. Он выстрелил в них не менее 10 раз и скрылся вместе с сообщниками.

Всего по делу о покушении на убийство и убийстве главы центра «Э» были установлены 40 причастных.

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