Кроссовки шестикратного чемпиона NBA Майкла Джордана продали на аукционе за рекордные $2,2 млн

Кроссовки Майкла Джордана продали за рекордные $2,2 млн. Баскетболист играл в Air Jordan 13 во время своего последнего чемпионата NBA в 1998 году. Атакующий защитник Chicago Bulls надевал эти кроссовки на вторую финальную игру против Utah Jazz, передает телеканал «Известия». На основании того легендарного матча был снят отдельный эпизод документального сериала «Последний танец». Джордан завершил карьеру в 2003-м и является шестикратным чемпионом НБА в составе «Чикаго»

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