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Во Франции расследуют дело о загрязнении воздуха из-за пожара в Нотр-Даме
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Во Франции расследуют дело о загрязнении воздуха из-за пожара в Нотр-Даме

Прокуратура Франции расследует дело о загрязнении воздуха свинцом из-за пожара в Нотр-Даме
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Xinhua
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Французская прокуратура проводит расследование по делу о загрязнении воздуха свинцом в результате пожара в соборе Парижской Богоматери весной 2019 года. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает телеканал BFMTV.

Ранее местные жители подали иск против властей, обвинив их в отсутствии достаточных мер для защиты здоровья граждан, проживающих или работающих неподалеку от собора.

«Всех, кто имел дело с пожаром в соборе, а также местных жителей, проживающих поблизости, призвали сдать анализ крови на свинец», — говорится на сайте телеканала.

В сообщении уточняется, что спустя несколько месяцев после пожара власти временно закрыли доступ к площади у собора и провели проверку концентрации металла в воздухе. Позднее мэрия Парижа заявила, что на основании результатов исследований не было выявлено риска для здоровья. Однако местные жители не согласны с результатами исследования.

Судебное расследование продолжается.

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Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел поздно вечером 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль, пламенем была объята несущая конструкция. Как установило следствие, возгорание началось наверху, где тогда велись реставрационные работы. Точная причина пожара обнародована не была.

В марте 2023-го сообщалось о завершении важного этапа восстановления Нотр-Дам-де-Пари — реставраторы смонтировали шпиль собора.

Полностью открыть памятник планируют в конце 2024 года.

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