Якорь XIX века подарили музею Мирового океана в Калининграде

Музею Мирового океана в Калининграде подарили якорь XIX века. Конструкцию весом 500 кг подняли со дна Балтийского моря.

Как пишет ИА FlashNord со ссылкой на пресс-службу музея, предположительно, бывшие хозяева якоря когда-то потеряли его.

Находку доставили в реставрационную мастерскую в музее, чтобы очистить от водорослей и ракушек. После того как якорь реставрируют, он станет 86-м по счету экспонатом в коллекции музея.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области обнаружили обломки советского боевого самолета Ил-2. Он рухнул между поселком Ульяновка и поселением Ладушкин в 1945 году.