Обломки упавшего во время ВОВ самолета нашли в Калининградской области
В Калининградской области обнаружили обломки советского боевого самолета Ил-2. Он рухнул между поселком Ульяновка и поселением Ладушкин в 1945 году.
ИА FlashNord со ссылкой на председателя Совета региональной общественной организации поисковиков «Совесть» Руслана Хисамова сообщает, что на месте нашли награду штурмовика. Специалистам удалось установить имена членов экипажа: это летчик лейтенант Петр Неумоин и воздушный стрелок-радист Сумбат Качканьян.
До момента обнаружения фрагментов самолета члены экипажа считались пропавшими без вести. Сейчас разыскиваются родственники погибших летчиков.