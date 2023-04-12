Проворов в четвертый раз признан лучшим защитником «Филадельфии»

Российский хоккеист Иван Проворов в четвертый раз признан лучшим защитником команды «Филадельфия Флайерз». Об этом клуб сообщил 12 апреля на своем сайте.

Проворов получил награду имени Барри Эшби, став четвертым игроком, выигравшим ее в четвертый раз. Она присуждается по итогам голосования среди местных журналистов.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Проворов не пропустил ни одного матча, набрал 24 балла (5+19) за результативность и заработал 24 минуты штрафа. 26-летний россиянин является рекордсменом клуба по числу заблокированных бросков.

Ранее, 12 апреля, российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов установил рекорд франшизы по числу сезонов НХЛ среди спортсменов, которые забили 40 голов и более.