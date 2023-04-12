Tank начал продажи нового внедорожника

Tank начинает продажи нового внедорожника модели 500 через мобильное приложение. Об этом сообщается в пресс-релизе китайского автомобильного бренда, поступившем в редакцию «Известий» 12 апреля.

Внедорожник доступен в двух комплектациях: Adventure за 5 млн 99 тыс. рублей и Premium за 5 млн 699 тыс. рублей. По умолчанию он оснащен функциями обогрева, адаптивным круиз-контролем, светодиодными фарами с автоматическим управлением дальним светом и десятком электронных ассистентов.

В топ-версии предлагаются дополнительные системы активной безопасности, электропривод регулировок рулевой колонки, подножки с электроприводом, блокировка переднего дифференциала, шторки для задних пассажиров, улучшенная шумоизоляция, панорамная крыша и премиальная аудиосистема.

Tank 500 — внедорожник длиной 4,8 м, оснащенный бензиновым турбомотором V6 3.0 (299 л.с. 500 Нм) с 9-ступенчатым «автоматом». Привод полный подключаемый, с понижающей передачей и двумя межколесными блокировками. Дорожный просвет — 224 мм.

Салон может быть выполнен в любом из трех цветовых решений: черном, коричневом или сине-бежевом. Цветов кузова четыре: «Снежная Иремель», «Черный Богдо», «Серебристый Сихоте» и «Золото Рускеала».

Tank предлагает гибридную модель продаж, как через дилеров, так и через собственное мобильное приложение и онлайн-магазин.

9 марта компания Great Wall Motors представила новое поколение внедорожника Haval H5. Автомобиль получил новый дизайн, а его длина теперь достигает 5190 мм. Внедорожник оснащается двухлитровым бензиновым мотором мощностью 224 л.с. Не исключено, что H5 выйдет не только китайский, но и на российский рынок.