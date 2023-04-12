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Альбом Мадонны Like a Virgin признан национальным достоянием США

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Фото: commons.wikimedia.org
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Второй студийный альбом певицы Мадонны Like a Virgin был включен в национальный реестр аудиозаписей Библиотеки конгресса США. Об этом 12 апреля сообщил журнал The Hollywood Reporter.

По словам библиотекаря конгресса Карлы Хейден, в этом году в реестр было включено 25 музыкальных произведений, охватывающих период с 1908 по 2012 год. Среди них Imagine Джона Леннона, Sweet Dreams (Are Made of This) от Eurythmics, Stairway to Heaven группы Led Zeppelin и Take Me Home, Country Roads Джона Денвера.

Кроме того, в этом году в реестр была впервые включена музыка из видеоигры — главная тема Super Mario Bros. Также в число национального достояния впервые попала песня Мэрайи Кэри All I Want for Christmas Is You, выпущенная еще в 1994 году.

Первой в истории женщиной-рэпером, вошедшим в национальный реестр аудиозаписей Библиотеки конгресса, стала обладательница премий «Грэмми», «Эмми» и «Золотой глобус» Латифа Куин.

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Ранее, 28 января, студия Universal Pictures сняла с производства фильм о жизни американской поп-певицы Мадонны из-за разногласий, возникших в результате обсуждения сценария. Как отмечает издание, звезду не устроил слишком «попсовый» сценарий.

Впервые Мадонна поделилась планами о съемках автобиографической кинокартины в 2020 году. Она пообещала, что в фильме будет показана «борьба артистки, пытающейся выжить в мужском мире». Однако, как писал The Hollywood Reporter, в центре внимания фильма останется музыка.

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