В Кисловодске приступили к обработке города от клещей
Противоклещевая обработка общественных зон началась в Кисловодске на месяц раньше обычного, сообщили в администрации города-курорта.
В этом году акарицидная обработка продлится до октября. Первая волна работ завершится в мае. В местах массового пребывания людей распылят больше 3 т специальных химикатов от клещей.
По словам мэра города Евгения Моисеева, специалисты уже обработали скверы в центре Кисловодска, территорию мемориала на проезде Цандера и детскую площадку на проспекте Победы возле администрации.
В конце апреля начнут обрабатывать нацпарк «Кисловодский», отмечает NewsTracker.
Ранее в апреле иммунолог Николай Крючков назвал первые признаки укуса клеща. В первую очередь это общее недомогание и сильное повышение температуры.