Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп подтвердил свое намерение участвовать в выборах президента США
Мир
Захарова: Москва запросила у Еревана разъяснения по теме участия в учениях США в Европе
Общество
Температура воздуха в Москве превысила норму на 5 градусов
Мир
Боррель отменил визит в Китай из-за положительного теста на коронавирус
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании рынка табака
Армия
В ДНР заявили об уничтожении резервов ВСУ на подъезде к Артемовску
Мир
Херш заявил о незаконном присвоении Зеленским и его окружением $400 млн
Мир
Захарова обвинила Германию в посягательстве на независимость спорта
Интернет и технологии
Маск анонсировал смену маркировки аккаунта Би-би-си в Twitter
Общество
Генпрокуратуру попросили проверить Пугачеву на предмет финансирования ВСУ
Армия
Российские силы овладели тремя городскими кварталами в Артемовске
Армия
Совфед одобрил закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках
Общество
Заявки на участие в «Лидерах России» подали более 40 тыс. человек

В Кисловодске приступили к обработке города от клещей

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Противоклещевая обработка общественных зон началась в Кисловодске на месяц раньше обычного, сообщили в администрации города-курорта.

В этом году акарицидная обработка продлится до октября. Первая волна работ завершится в мае. В местах массового пребывания людей распылят больше 3 т специальных химикатов от клещей.

По словам мэра города Евгения Моисеева, специалисты уже обработали скверы в центре Кисловодска, территорию мемориала на проезде Цандера и детскую площадку на проспекте Победы возле администрации.

В конце апреля начнут обрабатывать нацпарк «Кисловодский», отмечает NewsTracker.

Ранее в апреле иммунолог Николай Крючков назвал первые признаки укуса клеща. В первую очередь это общее недомогание и сильное повышение температуры.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023