LG обновила логотип впервые за девять лет

Компания LG Electronics обновила логотип впервые за девять лет. Об этом 12 апреля сообщила пресс-служба.

Новая эмблема стала более яркой и упрощенной. Теперь она анимированная и способна выполнять восемь разных движений. Компания планирует использовать ее для продвижения своих продуктов.

«Наличие сильной, последовательной стратегии бренда позволяет нам лучше донести наше ценностное предложение и уникальную идентичность, которая гармонично сочетает инновации и теплоту. Реализуя новую стратегию бренда, LG стремится стать культовым брендом, который находит отклик у потребителей разных поколений и мест», — заявил генеральный директор LG Electronics Уильям Чо.

Ранее, 4 апреля, Twitter поменял свой логотип с синей птицей на собаку из мема, ставшую символом криптовалюты Dogecoin. Позднее соцсеть вернулась к своей старой эмблеме.