Экс-депутата Брюханову подозревают в дискредитации ВС РФ

Бывший муниципальный депутат Москвы Анастасия Брюханова стала фигурантом уголовного дела о дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом 12 апреля сообщает сайт ГСУ СК РФ по Москве.

Дело по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации» (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ) было возбуждено после того, как Брюханова разместила на своем YouTube-канале видеоролик, где, по мнению следователей, содержалась ложная информация о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины.

После этого видеозаписью заинтересовались следователи столичного Следственного комитета и сотрудники Центра по противодействию экстремизма ГУПЭ МВД России. К этому моменту следственные органы рассматривают вопрос об объявлении Брюхановой в розыск. Расследование по уголовному делу продолжается.

Сейчас на канале Брюхановой нет ни одного видео.

Ранее фигурантом уголовного дела о дискредитации также стал экс-футболист Евгений Савин (блогер «КраСава»). В апреле 2022 года Савин на своем YouTube-канале опубликовал видео с украинскими футболистами. Они рассказали о своем взгляде на российскую спецоперацию. После этого блогера признали виновным и оштрафовали на 50 тыс. рублей.

В марте 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки, дискредитацию Вооруженных сил России и призывы к антироссийским санкциям.