У жителя Китая изъяли 1,2 тыс. плюшевых Чебурашек на таможне в Уссурийске

На таможне в Уссурийске у жителя Китая изъяли почти 1,2 тыс. плюшевых Чебурашек. Об этом в среду, 12 апреля, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).

«Почти 1,2 тыс. плюшевых Чебурашек нашли уссурийские таможенники у гражданина КНР. Мужчина приехал в Россию на автобусе. Внимание инспекторов привлек его багаж, состоявший из семи мешков весом по 10 кг каждый. Оказалось, что там находятся Чебурашки», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По словам гражданина Китая, он вез игрушки для друга, который хотел продать их на рынке.

В ведомстве указали, что права на мультипликационного персонажа принадлежат «Союзмультфильму». Отмечается, что правообладатель просит привлечь мужчину к ответственности.

В ФТС заявили, что игрушки были изъяты. Жителю Китая грозит штраф.

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