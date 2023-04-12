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Российские авиакомпании вывели из Бермудского реестра еще 28 самолетов

BCAA: авиакомпании РФ вывели из Бермудского реестра еще 28 самолетов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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С регистрации в Бермудском реестре самолетов к 31 марта 2023 года было снято еще 28 судов российских авиакомпаний, сообщил «Известиям» гендиректор авиарегулятора Бермуд (BCAA) Томас Данстан 12 апреля.

Всего к этой дате с регистрации снято 229 самолетов, из них 201 судно было дерегистрировано еще к началу декабря 2022 года, уточнил он.

При этом, как добавили в BCAA, снятые с регистрации самолеты либо продолжают летать в парках российских авиакомпаний, либо были изъяты западными лизинговыми компаниями в связи с санкциями и впоследствии сняты с учета на Бермудах.

«Значительно число дерегистрированных самолетов (около 100 штук) принадлежит «ВТБ Лизингу» и Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК)», — уточнил Томас Данстан.

При этом зарегистрированными на Бермудах на текущий момент остаются еще 477 самолетов из парков российских авиаперевозчиков, из них лишь небольшое количество принадлежат российским лизингодателям или их аффилированным лицам, уточнил Данстан.

В BCAA не назвали конкретные авиакомпании, которые эксплуатируют дерегистрированные самолеты.

Ранее эксперты отмечали, что снятые с регистрации на Бермудах и перерегистрированные в России самолеты могут выполнять международные авиарейсы. Самолеты же находящиеся сразу в двух реестрах — и на Бермудах, и в России, — некоторые зарубежные страны обслуживать отказываются из-за угрозы вторичных санкций.

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В начале декабря сообщалось о снятии российскими перевозчиками с регистрации в Бермудском реестре 201 иностранного самолета, среди которых Boeing, Airbus, Embraer, Bombardier, Gulfstream.

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