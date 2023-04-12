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Reuters сообщило о рассмотрении Сербией возможности поставок оружия Украине

Reuters: Сербия допускает возможность поставок оружия Украине
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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Руководство Сербии допускает возможность поставки вооружения для украинской армии. Об этом сообщило в среду, 12 апреля, агентство Reuters со ссылкой на просочившиеся в Сеть в результате утечки секретные документы Пентагона.

«Сербия, единственная страна в Европе, которая отказалась ввести санкции против России после начала конфликта на Украине, согласилась поставить оружие Киеву или уже отправила его, согласно секретному документу Пентагона», — написано в материале агентства.

Авторы статьи сослались на попавшую в интернет диаграмму ответов правительств 38 европейских стран на вопросы о готовности оказать Украине военную поддержку. Отмечается, что документ, скрепленный печатью канцелярии объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США от 2 марта 2023 года, имеет гриф «секретно».

В нем указаны ответы правительств стран Европы в четырех категориях: страны, уже проводящие обучение украинских военных и предоставляющие киевскому режиму военную помощь; государства, готовые к военной поддержке Украины; страны, имеющие военные возможности поставок Киеву, и страны «с наличием политической воли» к будущим поставкам летальных вооружений.

Как отмечается в материале, «нет» по всем четырем параметрам ответили лишь власти Австрии и Мальты.

Исходя из этих данных, сербские власти отказались проводить обучение украинских военных, но при этом якобы сообщили о наличии военных возможностей и политической воли к поставкам оружия на Украину. При этом в статье подчеркивается, что агентство не смогло подтвердить подлинность диаграммы Пентагона.

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5 марта президент Сербии Александр Вучич опроверг поставки оружия России и Украине. Он напомнил, что продукция сербской оборонной промышленности поставляется только разрешенным пользователям, то есть государствам без международных ограничений.

До этого в разные дни в ряде Telegram-каналов появились сообщения о якобы секретных поставках оружия из Сербии на Украину. В частности, говорилось о передаче Киеву 3,5 тыс. ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

2 марта сербское оборонное предприятие «Крушик» опровергло сообщения о поставках реактивных боеприпасов на Украину. Там отмечали, что информация о предположительных поставках 122-миллиметровых ракет «Град» компании «Крушик» на Украину ложная. В тот же день с опровержением выступило министерство обороны Сербии. Там заявили, что не поставляли боеприпасы и военное оборудование конечному получателю на Украину.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным из-за обострения ситуации в регионе в связи с участившимися обстрелами со стороны украинских войск.

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