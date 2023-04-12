ВС России получат первый дистанционный снайперский комплекс «Робоснайпер»

В России создали дистанционно управляемый снайперский комплекс «Робоснайпер», который в ближайшее время поступит на опытную эксплуатацию в войска. Об этом 12 апреля сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.

«Конструкторское бюро интегрированных систем совместно с «Лобаев Роботикс» завершили заводские испытания нового дистанционно управляемого снайперского комплекса «Робоснайпер». В ближайшее время система отправится на опытную эксплуатацию в боевые подразделения», — сообщил собеседник агентства.

Источник не раскрыл тактико-технические характеристики «Робоснайпера», но отметил, что комплекс стал продуктом развития проекта «Антимайдан-Рубеж».

Ранее, 27 марта, исполнительный директор конструкторского бюро «Спектр Инжиниринг» Андрей Братеньков сообщил, что в России разработан наземный дрон «Ежик» для уничтожения бронированной техники. Он отметил, что дрон способен нести на себе полезную нагрузку до 5 кг, а дальность его работы составляет до 5 км.