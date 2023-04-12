Минэк назвал главные риски для российской экономики

Глава Минэка Максим Решетников назвал мировую рецессию и дефицит кадров главными рисками для российской экономики. Об этом он сказал на научной конференции «Ломоносовские чтения – 2023» в МГУ.

«Мы должны максимально сконцентрировать усилия над повышением производительности труда, гибкостью рынка и перераспределением рабочей силы между регионами и отраслями», — отметил Максим Решетников.

Он считает, что в целом экономика оказалась устойчива, а главными источниками ее роста будут потребительский спрос и инвестиции. Среди задач министр назвал укрепление рыночных институтов, сохранение эффективности бюджетных расходов, в том числе инвестиционных, снижение административных издержек для бизнеса, а также ориентацию на сбалансированную тарифную политику.

Главный эксперт по рынку труда hh.ru Наталья Данина отметила, что по итогам I квартала наиболее сложная ситуация с дефицитом кадров в стране наблюдается в сфере добычи сырья (0,5 резюме на одну вакансию), в рабочем персонале (одно резюме на вакансию), в медицине и строительстве (по 1,3 резюме на вакансию).

Проблему дефицита кадров нужно решать комплексно — увеличивать финансирование образования, здравоохранения, а также науки, заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Он также назвал важным фактором выстраивание открытой экономики и ориентацию на вложения в человеческий капитал.

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Встречный риск: Минэк назвал главные вызовы для экономики России