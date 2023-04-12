Реклама
Прямой эфир
Мир
В ЕС заявили о поддержке идеи Макрона о «стратегической автономии» от США
Мир
Fox News узнал возможные источники утечки секретных бумаг Пентагона
Спорт
«Интер» обыграл «Бенфику» в 1/4 финала Лиги чемпионов
Мир
Кроссовки Майкла Джордана продали на аукционе за рекордные $2,2 млн
Мир
Молдавский депутат объяснил проведение Санду «народного собрания» по ЕС
Армия
РВСН провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты
Мир
В Казахстане прошла акция протеста из-за задержания нефтяников в Астане
Армия
Пушилин рассказал об успехах ВС РФ под Авдеевкой
Мир
Зеленского уличили в готовности продать часть Украины ради Крыма
Мир
В ООН сообщили о переносе инспекций по зерновой сделке
Мир
Госдеп США одобрил сделку по продаже Марокко 18 РСЗО HIMARS
Мир
Захарова обвинила Запад в сведении заседания СБ ООН к политической демагогии
Мир
Минфин США заявил об обеспечении Украины помощью до конца года

Доходы блогеров-инфоцыган в 2022 году выросли на 24%

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прибыль девяти российских блогеров в 2022-м выросла на 24%, говорится в совместном исследовании Ассоциации блогеров и агентств (АБА) и сервиса аналитики и управления социальными сетями LiveDune. За прошлый год доход так называемых инфоцыган составил более 4 млрд рублей.

Поймать звезду: могут ли инстадиву Митрошину экстрадировать из ОАЭ в РФ
И что ей грозит по подозрению в уклонении от уплаты 120 млн рублей налогов

Больше всего заработали Валерия Чекалина (более 1 млрд рублей), Александра Митрошина (650 млн), Аяз Шабутдинов (600 млн), Оксана Самойлова (500 млн), Гоар Аветисян (500 млн), Елена Блиновская (450 млн), Виктория Боня (250 млн), Инна Тлиашинова (200 млн) и Надин Серовски (150 млн).

«В денежном эквиваленте можно говорить о том, что доход девяти крупных коучей вырос на 948 млн рублей. Общая сумма заработка составила 4,2 млрд», — отмечают авторы исследования.

Основные площадки, где работают блогеры, — Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) и Telegram, поясняют специалисты. Первая выполняет функцию рекламной платформы: там коучи выкладывают доказательства успешности себя и своих курсов (в основном роскошный образ жизни, советы и восторженные отзывы тех, кто прошел обучение), а также ссылки на новые тренинги. Telegram — место уже для более плотной обработки клиентов: через него ведется общение, а также достаточно часто именно посредством каналов и закрытых чатов проходят сами курсы, утверждается в исследовании.

«Инфобизнесмены, как правило, предлагают быстрые пути решения финансовых и личных проблем. Их клиенты — это прогретая аудитория в социальных сетях, которая им доверяет», — объяснила президент АБА Татьяна Иванова.

Коучи не работают в одиночку, у них сильные команды с дизайнерами, маркетологами, аналитиками. Это полноценный бизнес с упором на доверчивость аудитории, подчеркнула эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Братство дельца: доходы блогеров-инфоцыган в 2022 году выросли на 24%

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023