Разведчик 36-й бригады Вооруженных сил Украины Евгений Ганжала, попавший в российский плен под Мариуполем в апреле 2022 года, заявил, что оказался не нужен своей стране.

«Патриотизм уже потихоньку начинает уходить, потому что мы уже год в плену, а по нам даже ничего не сказано, никто не знает о нас. <...> Украина тебя не забудет, но и не вспомнит», — заявил Ганжала в беседе с журналистами.

Он признался, что ранее состоял в группах в социальных сетях, где вербовали молодежь в нацбатальоны. Кроме того, он и сам наносил на свое тело националистические татуировки, однако теперь сожалеет об этом.

Ганжала заявил, что после возвращения на Украину хочет попробовать уволиться из Вооруженных сил по состоянию здоровья.

«Уже всё я для себя решил, что больше служить не буду», — добавил он.

В феврале сдавшийся в плен украинский военный Мирослав Левченко в разговоре с корреспондентом «Известий» Александром Сафиулиным заявил, что командиры Вооруженных сил Украины пускают своих бойцов на мясо.

При этом, по его словам, в плену к нему по-человечески относятся, а для украинский армии и киевского руководства его жизнь ничего не стоит.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.