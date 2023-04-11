Утечка секретных данных может испортить США отношения с союзниками

Власти США пытаются успокоить союзников после утечки документов. Как пишет Politico, на Ближнем Востоке, в Европе и Киеве ждут объяснений. От властей требуют рассказать, как секретные данные попали в Сеть, передает телеканал «Известия». До сих пор непонятно, кто несет ответственность за утечку. Отношения США с союзниками оказались в кризисном состоянии. Вашингтон создал спецгруппу для оценки масштабов ущерба. Госдеп примет участие в обсуждении утечки с партнерами США.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.