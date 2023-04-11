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Путин призвал поддерживать спрос на рынке недвижимости

Путин заявил, что надо поддерживать спрос на покупку жилья
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В настоящее время на рынке недвижимости происходит затоваривание, надо снижать эти риски. Об этом во вторник, 11 апреля, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Путин добавил, что необходимо обеспечить устойчивое долгосрочное развитие строительного сектора. По мнению главы государства, прежде всего необходимо поддержать спрос на жилье.

Президент также отметил, что в прошлом году строители вышли на рекордные объемы ввода жилья, и сейчас на российском рынке недвижимости наблюдается переизбыток предложения.

На фоне сложившейся ситуации глава государства призвал предложить дополнительные меры поддержки населения.

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Ранее, 4 апреля, президент заявил, что в России продолжится программа переселения из ветхого жилья. Путин сообщил, что расселить необходимо около 536 тыс. человек. До конца этого года планируется выполнить программу для жилья, признанного аварийным с 1 января 2012-го по 1 января 2017 года.

В феврале в ходе послания Федеральному собранию Путин заявил, что в течение 10 лет в развитие сферы ЖКХ в стране будет инвестировано 4,5 трлн рублей.

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