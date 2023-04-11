В Каталонии сформулируют новое предложение о референдуме о независимости

В испанском регионе Каталонии к 2024 году будет сформулировано новое предложение о референдуме о самоопределении, сообщает местное агентство EFE со ссылкой на главу правительства Каталонии Пере Арагонеса.

В материале указано, что конфликт с властями Испании длится слишком долго, именно поэтому региональное правительство решило найти новые рычаги давления для урегулирования исторического конфликта между властями Испании и региональным правительством.

Говоря о референдуме, Арагонес подчеркнул, что условия для него будут установлены только после соглашения с политическими, социальными, экономическими и культурными силами.

Отмечается, что власти Испании неоднократно выступали против организации плебисцита о самоопределении региона.

В сентябре прошлого года профессор Университета Барселоны Агусти Коломинес заявил «Известиям», что предложение каталонских властей от 27 сентября по проведению референдума не устроит как официальный Мадрид, так радикально настроенные партии региона. Он также отметил, что предложение Арагонеса несвоевременно из-за продолжающегося политического кризиса в регионе после референдума, который прошел 1 октября 2017 года.

Движение за независимость Каталонии в современном понимании зародилось в начале XX века, однако существование самой проблемы насчитывает около 600 лет. Представители Каталонии заявляют об исторической и культурной обособленности своей нации и добиваются полного суверенитета региона.

Референдумы о независимости проводятся с начала XXI века: в 2009, 2010, 2013 и 2017 годах. После последнего проведенного референдума в стране возникли еще более ожесточенные противоречия между центральным правительством и региональным. Так, в тот год власти арестовали восемь членов каталонского правительства, а международные наблюдатели впоследствии рассказали о несоблюдении правил проведения референдума.