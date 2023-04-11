Путин призвал распространить по России проект «Заработаем вместе»

Опыт проекта «Заработаем вместе», позволяющий россиянам быстро пройти переподготовку, нужно распространить по территории всей страны. Об этом заявил во вторник, 11 апреля, президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам во вторник.

Он напомнил, что пилотный проект «Заработаем вместе» реализуется в Сахалинской области. Президент подчеркнул, что проект позволяет сахалинцам быстро пройти переобучение. Граждане получают новые компетенции.

«Я прошу Минэкономразвития распространить позитивный опыт этого проекта на всю страну», — сказал глава государства.

Летом 2022 года проект «Заработаем вместе» стал финалистом форума «Сильные идеи для нового времени». По замыслу его разработчиков, жители могут в отсутствии средств пройти переобучение, но позже они обязаны найти работу по специальности и вернуть стоимость полученных знаний.

На Восточном экономическом форуме Путин поддержал запуск пилотного проекта на Сахалине.

Также во вторник президент рассказал, что одной из ключевых тем на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году станет рынок труда. Он обратил внимание, что профильным ведомствам надо проработать ключевые вопросы и презентовать программы по данной теме.

Весной 2022 года в России стартовала федеральная программа переобучения граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтруда, соискателям теперь доступно свыше 23 тыс. образовательных программ, при этом для каждого региона набор программ свой.