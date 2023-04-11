Во Франции купол Парижской оперы потребовали демонтировать из-за росписи Шагала

Во Франции правообладатели плафона здания Парижской оперы, который расписал русско-французский художник Марк Шагал во Дворце Гарнье, требуют демонтировать сооружение, следует из материала Figaro от 7 апреля.

Издание отмечает, что за просьбой могут стоять политические мотивы.

Известно, что основным требованием со стороны правообладателей является возвращение купола в первоначальный вид — до реставрации, которая проходила в 1964 году. Как объясняет автор материала, сначала плафон был покрыт росписью художника Жюля Леневе с 1875 года, а после, почти спустя 100 лет, плафон повторно расписал Шагал.

Так, адвокат правообладателей заявил, что его сторона требует восстановление первоначальной росписи, поскольку работа российско-французского художника должна была быть временной.

Встреча правообладателей с представителями минкульта Франции состоится 9 мая.

«Идея демонтировать шедевр Шагала, один из легендарных символов Оперы Гарнье, вызовет множество сложных вопросов и не стоит не повестке дня», — сообщил изданию директор Парижской оперы Мартин Аждари.

Марк Шагал — российский и французский художник белорусско-еврейского происхождения. Помимо графики и живописи занимался сценографией, писал стихи на идише. Один из самых известных представителей художественного авангарда XX века.

Ранее сообщалось, что картину Шагала «Воскрешение» выставили на торги в Москве. Начальная цена — $2 млн. Аукцион «Первые имена» пройдет онлайн и продлится с 10 по 14 апреля. На торги также выставили работы Айвазовского, Васнецова, Левитана, Репина и других художников.