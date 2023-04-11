Стоматолог рассказал об уловках клиник по заманиванию клиентов

Клиники стали заманивать пациентов сниженной за последний год стоимостью услуг по установке зубных имплантов. Однако за ценой упало и качество, рассказал хирург-имплантолог сети стоматологий Smile-at-Once Евгений Жиленко во вторник, 11 апреля.

Клиники стали предлагать клиентам дешевые аналоги в связи с начавшимися проблемами с поставками систем из-за границы. По его словам, некоторые из них успешно внедрили в сферы медицины, но не в зубную имплантацию. Дженерики не изучены, и не может быть гарантии их качества.

«Если имплант выбран неправильно, установлен с нарушениями, он разрушит кость вокруг себя, и условий для переустановки не будет — пациенту останутся только съемные протезы», — отметил Жиленко в беседе с «Газета.Ru».

По мнению специалиста, особенно опасно использовать дешевые импланты в методиках, для которых они не подходят. Копии стоматологам приходится ставить практически вслепую. Такие системы иногда приживаются, но чаще всего наступает боль и отторжение инородного тела примерно через три или четыре года.

Кроме того, специалист уточнил, что стоматологии ради экономии, например, урезают диагностику или исключают анализы перед операцией. Так, специалист может поставить неверный диагноз или выбрать неправильное место посадки системы.

Жиленко порекомендовал пациентам проверить название и серийный номер имплантов в договоре, а также потребовать штрих-коды и наклейки с оригинальной упаковки, которую полагается вскрывать при клиенте.

Ранее, 3 апреля, стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Людмила Шемякина рассказала «Известиям» о вредных и полезных сладостях и о том, как часто можно есть сладкое без вреда для зубов.

Говоря об этом, специалист привела рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым некоторые такие продукты можно есть не более одного-двух раз в неделю.

31 марта стоматолог-ортодонт «СМ-Стоматология», к.м.н. Наталья Юрченко в ходе беседы с «Известиями» назвала последствия неправильного роста зубов мудрости.

Это может стать причиной дискомфорта, боли, кариеса и заболеваний десен, так как они нередко бывают труднодоступны для чистки щеткой и зубной нитью.