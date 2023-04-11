Повредившему Испанскую лестницу в Риме туристу грозит тюрьма

Туристу из Саудовской Аравии, повредившему Испанскую лестницу (Тринита деи Монти) в Риме в ночь на 11 мая 2022 года, было предъявлено обвинение. Мужчине грозит от двух до пяти лет тюрьмы, сообщила 11 апреля на своем сайте газета il Tirreno.

Прокуратура Рима обвинила 38-летнего туриста в «умышленном уничтожении, порчи, загрязнении и незаконном использовании культурных ценностей». Преступления по данной статье наказывается лишением свободы от двух до пяти лет тюрьмы.

Повреждение лестницы попало в объективы видеокамер. На арендованной машине Maserati Levante турист проехал по лестнице Тринита-деи-Монти, повредив ступени. Затем он, также за рулем автомобиля, заехал обратно.

Ущерб от действий туриста власти Рима оценили почти в € 50 тысяч. Суд начнется в январе 2025 года.

Лестница, построенная по заказу Папы Римского Бенедикта XIII и открытая в 1725 году, завершила архитектурный облик площади Испании итальянской столицы. Более 130 ступеней лестницы ведут к Церкви Святой Троицы. Она была построена построена на вершине холма Пинчо примерно на 140 лет раньше

Фонтан в стиле барокко, расположенный у основания лестницы, построили с участием знаменитых архитекторов и скульпторов в 1629 году.

В 2020 году в Италии полицейские нашли вандала, который ради красивой фотографии присел на лежащую статую и отбил ей пальцы на ногах. Инцидент произошел в городе Поссаньо на севере Италии в музее Гипсотеки. После инцидента 50-летний австрийский турист невозмутимо ушел.