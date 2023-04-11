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Лидер оппозиции Южной Кореи назвал военный альянс с США и Японией рискованным

Лидер оппозиции Южной Кореи Ли Чжэ Мён назвал военный альянс с США и Японией рискованным
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Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
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Властям Южной Кореи нужна многосторонняя дипломатия и практичный гибкий подход к внешней политике. Такое заявление сделал лидер оппозиционной Объединенной демократической партии Южной Кореи Ли Чжэ Мён на брифинге во вторник, 11 апреля.

«Соперничество между альянсом США, Южной Кореи и Японии с одной стороны и КНДР, Китая и России с другой усилилась за последнее время. Этот возросший геополитический риск на Корейском полуострове может быть губителен для Южной Кореи», — отметил лидер южнокорейской оппозиции, чьи слова приводит Yonhap News Agency.

Он указал также на то, что Южной Корее, находящейся в географическом плане между несколькими государствами региона, в настоящее время очень нужен мудрый и гибкий дипломатический подход.

«Мы должны работать над инклюзивной многосторонней дипломатией. Безусловно, основой дипломатии Сеула является альянс с США, но мы должны также усилить общение и сотрудничество с Китаем, странами АСЕАН и Европы», отметил Ли Чжэ Мён, добавив, что на повестке дня стоят такие проблемы, как климатический кризис, карбоновая нейтральность и мир на Корейском полуострове.

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К объединению могут присоединиться Япония и Южная Корея

Ранее в этот же день министр объединения Южной Кореи Квон Ён Се выразил сожаление в связи с тем, что КНДР с 7 апреля перестала отвечать на ежедневные звонки по межкорейской линии связи и военной линии. Он назвал это односторонним и безответственным шагом. Министр объединения также отметил, что власти КНДР используют объекты южнокорейских компаний в Кэсонском промышленном комплексе без разрешения, несмотря на неоднократные призывы и предупреждения южнокорейского правительства.

Правительство примет все возможные меры, в том числе юридические, для привлечения Северной Кореи к ответственности за ее незаконную деятельность и будет активно сотрудничать с международным сообществом, отметил министр.

До этого, 16–17 марта, с визитом в Токио впервые за 12 лет побывал южнокорейский президент Юн Сок Ель. Тогда главный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно выразил надежду, что с приездом президента Юн «японо-южнокорейские отношения будут развиваться дальше на основе отношений дружбы и сотрудничества». Отмечалось, что важной на повестке дня во время визита стала тема региональной безопасности в свете общих для японцев и южнокорейцев угроз.

Комментируя этот визит в беседе с «Известями» профессор Университета Токио Казуто Сузуки отмечал, что власти Южной Кореи и Токио должны создать общий фронт против Северной Кореи. И Республика Корея, и Япония считают, что ядерные и ракетные разработки КНДР — главная угроза их безопасности.

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