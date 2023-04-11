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Сеул выразил сожаление из-за отсутствия ответа КНДР по линии связи

Министр объединения Квон Ён Се: Сеул выражает сожаление из-за отсутствия ответа КНДР по линии связи
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Фото: Global Look Press/Michael Kuenne
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Министр объединения Южной Кореи Квон Ён Се выразил сильное сожаление в связи с тем, что КНДР с 7 апреля перестала отвечать на ежедневные звонки по межкорейской линии связи и военной линии. Об этом говорится в опубликованном во вторник, 11 апреля, заявлении.

Он назвал это односторонним и безответственным шагом.

«Правительство сильно сожалеет об одностороннем и безответственном отношении Северной Кореи и настоятельно предупреждает, что в конечном итоге она изолирует себя и окажется в более сложной ситуации», — говорится в заявлении.

Министр объединения также отметил, что власти КНДР используют объекты южнокорейских компаний в Кэсонском промышленном комплексе без разрешения, несмотря на неоднократные призывы и предупреждения южнокорейского правительства. Он указал на то, что это является нарушением Соглашения о гарантиях инвестиций между Южной и Северной Кореей и Закона о промышленной зоне Кэсон Северной Кореи.

«Правительство примет все возможные меры, в том числе юридические, для привлечения Северной Кореи к ответственности за ее незаконную деятельность и будет активно сотрудничать с международным сообществом», — заключается в заявлении.

Взорви, но не сейчас: когда Северная Корея проведет ядерное испытание
И как на это могут отреагировать остальные страны

Ранее, 2 апреля, Пхеньян в свою очередь выразил готовность применить свой ядерный потенциал, если провокации со стороны Сеула и Вашингтона зайдут слишком далеко. Там заявили, что КНДР будет вынуждена пойти на крайние меры, если другие способы сдерживания эскалации окажутся бесполезными.

Таким образом в Северной Корее прокомментировали участившиеся совместные мероприятия США и Южной Кореи милитаристского характера, в том числе штабные учения Freedom Shield и первые за несколько лет крупные полевые учения Warrior Shield.

27 марта стало известно, что КНДР провела имитацию ядерного взрыва на высоте 500 м с применением тактических баллистических ракет класса «земля — земля». Кроме того, 25–27 марта прошли испытания северокорейского подводного аппарата «Хэил-1», способного нести ядерное оружие. Он проплыл под водой 41 ч 27 мин. в Японском море по маршруту протяженностью 600 км и успешно подорвал под водой «испытательный боезаряд».

Тогда же лидер республики Ким Чен Ын, проинспектировавший работы по установке ядерных боеголовок на баллистические ракеты, распорядился увеличить производство ядерных материалов оружейного качества.

Пхеньян выпустил четыре крылатые ракеты в сторону Японского моря 23 марта. В это время Сеул проводил с Вашингтоном военные учения. Пхеньян оценил это как «подготовку к агрессии» против государства.

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