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Две женщины с детьми устроили драку в ресторане Уфы

МВД по Башкирии: в Уфе две женщины устроили драку в ресторане, пострадал ребенок
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Две женщины устроили драку в одном из ресторанов Уфы, куда они пришли со своими детьми. В результате обе участницы происшествия получили телесные повреждения, сообщили во вторник, 11 апреля, в пресс-службе МВД по Башкирии.

«Также телесные повреждения зафиксированы у сына одной из них. Женщинам и ребенку выданы направления для прохождения судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сказали в ведомстве «РИА Новости».

В пресс-службе уточнили, что в полицию обратилась одна из пострадавших, которая сообщила об избиении ее шестилетнего сына.

Видео инцидента опубликовали местные СМИ. На кадрах запечатлено, как женщин разнимают посетители ресторана. Также есть видео из отдела полиции. На них ребенок рассказывает о том, что его «били и душили». Предварительно, конфликт произошел с супругой Константина Макарова — бывшего участника хоккейного клуба из Уфы «Салават Юлаев». При этом женщина была в нетрезвом виде.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранительные органы.

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В начале апреля сообщалось, что мужчина избил подростка стулом на фуд-корте в торговом центре Санкт-Петербурга.

Причиной потасовки стал громкий разговор. Двое нетрезвых мужчин подошли к компании подростков, сидевших за своим столом, и начали предъявлять им претензии по этому поводу, используя нецензурную лексику. В ходе инцидента один из мужчин буквально загнал подростка в угол и начал наносить ему удары. Подросток получил синяки и ушиб руки.

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