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Жительница Барселоны перечислила главные проблемы жизни в городе

Блогер Бердова назвала шум и бюрократию одними из главных проблем проживания в Барселоне
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Paco Freire
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Журналист, блогер и автор Telegram-канала о жизни в Европе Алена Бердова перечислила пять главных проблем жизни в Барселоне.

В беседе с Lenta.Ru во вторник, 11 апреля, блогер подчеркнула, что туристическая поездка в Барселону кардинально отличается от постоянного проживания в этом городе.

Первым недостатком города Бердова назвала постоянный шум из-за ночной жизни, вечеринок и звуков, издаваемых мусоровозом. Вторым усложняющим жизнь в Барселоне моментом, по мнению блогера, является бюрократия. Бердова предупредила, что для взаимодействия с госорганами следует иметь большой запас терпения. По ее словам, в этой системе отсутствует гибкость, а чтобы получить какой-то документ, нужно готовиться к настоящему квесту.

«Можно стоять в очередях или ждать «ситу» (запись) неделями и месяцами даже», — предупредила она.

Также к недостаткам жизни в Барселоне Бердова отнесла крайне затруднительную мобильность в ритме большого города. Блогер указала на отсутствие городских открытых парковок и призвала при наличии машины сразу ехать на какой-нибудь паркинг, поскольку город, по сути, является пешеходным.

Также в Барселоне есть проблема с оказанием социальных услуг жителям, многие горожане жалуются на их недостаточность или отсутствие.

Пятым пунктом в списке главных проблем города, по мнению блогера, связан с жильем, поскольку «цена на аренду жилья и средняя заработная плата никак не дают возможность найти себе квартиру».

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8 апреля аналитики сервиса для планирования путешествий проанализировали бронирования отелей на период с июня по август 2023 года. Как отмечает RT, большая часть заказов на июнь — август, а именно 74,1%, приходится на Россию. Самым популярным городом стал Санкт-Петербург (19,4%). За границей большинство россиян бронируют отели в Стамбуле (4,9%). Также в топ зарубежных городов вошли Милан (4,4%), Рим (4%), Ереван (3,6%), Париж (3,5%), Барселона (2,4%), Венеция (2,0%), Дубай (1,9%), Анталья (1,6%) и Минск (1,3%).

В марте аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip провели исследование и выяснили, в каких городах россияне хотели бы провести старость. Среди российских городов лучшими были названы Москва и Сочи, а в зарубежных странах — Барселона, Бали, Пхукет и Сицилия, отмечает телеканал «360».

В декабре 2022 года Алена Бердова сравнила цены на недвижимость, топливо и еду в Барселоне и Москве. По словам девушки, при сравнении стоимости квартиры в центре Барселоны и Москвы разница будет огромная. Так, купить большую квартиру в центре Барселоны с ремонтом можно от €500 тыс.

Также россиянка рассказала, что арендовать квартиру средних размеров со свежим ремонтом не в самом центре, но в хорошем районе можно будет в среднем за €1,5 тыс.

В 2022 году, по данным департамента экономической политики и развития комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Барселона вошла в пятерку самых романтичных городом в мира наряду с Лондоном, Парижем, Токио и Нью-Йорком, отмечает телеканал «Звезда».

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