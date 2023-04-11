Отопление начнут отключать в Ставропольском крае с 12 апреля

Отопительный сезон подходит к завершению на территориях Ставропольского края. В Минераловодском округе подача тепла в здания прекратится 12 апреля.

По данным NewsTracker, отопительный сезон завершится для жилых домов. Детские сады, школы и больницы продолжат получать тепло, для отключения батарей руководству учреждений необходимо подать заявление.

В Предгорном округе отопительный сезон завершится в Левокумском и Предгорном округах. С 15 апреля подача теплоносителя остановится в Благодарненском и Арзгирском округах.

В министерстве ЖКХ Ставрополья уточнили, что решение об отключении отопления принимают органы местного самоуправления на каждой территории в отдельности. Согласно нормативам, теплоснабжение прекращают, когда среднесуточная температура превышает +8 градусов в течение пяти суток. В ряде муниципалитетов планируется отключение отопления 14–15 апреля, власти объявят решение в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в Волгограде отопительный сезон завершился 4 апреля.