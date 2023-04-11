Власти поддержат товарооборот в РФ расширением перестрахования на внутреннем рынке

Минэкономразвития совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ) разработало законопроект, который расширяет полномочия ЭКСАР (госинститут развития экспорта, осуществляет страхование экспортных кредитов и инвестиций от политических и коммерческих рисков, входит в Группу РЭЦ) по перестрахованию торговых кредитов в отношении внутрироссийских поставок. Изменения предлагается внести в федеральные законы об организации страхового дела и об основах госрегулирования внешнеторговой деятельности. Об этом «Известиям» сообщили в Минэке 11 апреля.

По словам авторов законопроекта, внесение таких поправок позволит нарастить внутренние объемы перестраховочной емкости. На фоне западных санкций в России наблюдается сокращение объемов страхового покрытия, предоставляемого коммерческими страховщиками, что в перспективе может существенно сократить возможность широкого использования отсрочки платежа российскими производителями, поставщиками и покупателями товаров и услуг на внутреннем рынке.

«Поставщики товаров и услуг, как правило, предоставляли покупателям отсрочку платежа при наличии договора страхования торговых кредитов, который позволяет предотвратить риски неплатежа за поставленный товар или услугу. С одной стороны, договор страхования дает поставщикам гарантию оплаты поставок, а с другой — позволяет покупателям уйти от предоплаты продукции и получить отсрочку платежа, не отвлекая денежные средства из оборота. Такой вид страхования был выгоден всем участникам торгово-денежных отношений», — пояснили в пресс-службе Минэка.

В РЭЦ отметили, что дефицит покрытия по такому виду страхования может привести к сокращению объемов поставок, замедлению платежей и увеличению числа банкротств в реальном секторе экономики. Там уточнили, что расширение полномочий ЭКСАР временная мера поддержки в условиях действий внешних ограничительных мер.

Внесение поправок в федеральные законы позволят ЭКСАР взять на себя полномочия по перестрахованию торговых кредитов для увеличения объема перестраховочной емкости по данному виду страхования с целью поддержания товарооборота на внутреннем рынке РФ, добавили там.

Как подчеркнул президент РСПП Александр Шохин, такое решение важно для ликвидации части проблем, связанных с работой на внешних рынках.

«Даже в текущих непростых условиях около 10 % компаний по опросам РСПП смогли в 2022 году выйти на новые экспортные рынки, расширить поставки и предложить покупателям новую продукцию. Развитие института перестрахования торговых кредитов позволит российскому бизнесу еще активнее работать на внешних рынках и использовать новые возможности для развития», — сказал Шохин.

Член генсовета «Деловой России», председатель правления Совета по развитию внешней торговли и международных экономических отношений Максим Черешнев считает перестрахование ЭКСАР на внутреннем рынке одним из вариантов решения вопроса. По его словам, у многих компаний нет возможности напрямую заниматься экспортом и делают они это через третьи компании, посредника.

«Таким посредником часто выступают как российские компании, так и компании стран СНГ и Турции. Страховка от ЭКСАР дает возможность получения кредита в банке, то есть под застрахованную поставку можно тут же получить всю сумму за эту поставку. Это позволяет высвободить денежные средства, что в свою очередь способствует росту числа сделок», — объяснил Черешнев.

Ранее, 23 марта, глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что у экономики России есть большой потенциал, основу которого составляет внутренний спрос. По его словам, инвестиции во внутренний рынок продолжатся.