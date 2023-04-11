Борт «КрасАвиа» вернулся в аэропорт Красноярска из-за шума в фюзеляже

Самолет авиакомпании «КрасАвиа», направлявшийся из Красноярска в Мотыгино, вернулся в аэропорт вылета по причине постороннего шума в фюзеляже. Об этом во вторник, 11 апреля, рассказали в пресс-службе авиакомпании.

«Самолет L-410 выполнял рейс в 09:00 (05:00 по мск) по маршруту Красноярск (аэропорт «Черемшанка») – Мотыгино. Поднявшись в воздух, пилоты услышали посторонний шум по фюзеляжу и приняли решение вернуться в аэропорт, после чего выяснилось, что произошел отрыв резинового уплотнения — антиобледенителя, который идет внизу по фюзеляжу», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что безопасности полетов ничто не угрожает. По информации «КрасАвиа», рейс перенесли на 12 апреля.

«Такое решение принято уже из-за погодных условий. Подул сильный боковой ветер и рейс перенесли», — отметил авиаперевозчик.

31 марта стало известно о том, что борт авиакомпании «Руслайн» после вылета вернулся в аэропорт Нарьян-Мара. Причиной возвращения стала неубранная передняя стойка шасси. Самолет взлетел в 18:20 и летал над городом 1,5 часа, вырабатывая топливо, которое планировалось использовать для перелета в Санкт-Петербург. В 19:59 борт успешно приземлился. На борту находились 45 пассажиров и три члена экипажа.