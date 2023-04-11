Невролог назвала неочевидные симптомы болезни Паркинсона

Болезнь Паркинсона может долго оставаться незамеченной, а первые признаки обычно появляются у людей старше 50 лет. О том, на какие неочевидные симптомы следует обратить внимание людям этой возрастной категории, а также о мерах профилактики «Известиям» 11 апреля, во Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона, рассказала врач-невролог, к.м.н., эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Она отметила, что принято считать, что узнать заболевание якобы достаточно просто: у человека подрагивают голова, язык, руки или ноги, его движения постепенно становятся скованными, а походка — шаркающей. Однако такие проявления болезни возникают не всегда.

«Исследования последних лет показали, что первыми симптомами болезни Паркинсона могут быть немоторные жалобы, в частности на снижение обоняния или фона настроения. Иногда на первый план выходят, казалось бы, беспричинные проблемы с пищеварением: вздутие живота или регулярный запор. У части заболевших патология проявляется расстройствами поведения: некогда спокойный человек может стать раздражительным или, наоборот, чересчур апатичным. Насторожиться стоит и тем, у кого речь стала тихой и немного хриплой, появились бессонница и головокружения», — рассказала Демьяновская.

По ее словам, такие симптомы возникают из-за постепенного отмирания двигательных нейронов определенных областей мозга, которые отвечают за выработку гормона дофамина и регулируют движения, помогают человеку сохранять равновесие.

Как рассказала врач, точная причина, по которой нейроны погибают раньше времени, неизвестна. Считается, что в этом виноваты генетические нарушения, неблагоприятные внешние факторы вроде инфекций или отравления химическими веществами, а также некоторые вредные привычки, например злоупотребление спиртным и курение.

При этом нейроны отмирают не только в клетках мозга, но и в нервных клетках кишечника. Из-за этого, например, возникают расстройства пищеварения, уточнила Демьяновская.

Говоря о диагностике заболевания, она отметила, что этим занимается врач-невролог. Для этого ему необходимо изучить историю болезни и провести осмотр. Пациенту могут назначить анализы крови и мочи, сделать МРТ или КТ головного мозга, чтобы исключить другие патологии.

Если диагноз подтвердится, врач назначит препараты, компенсирующие нехватку дофамина в центральной нервной системе или стимулирующие его выработку, а также замедляющие гибель нейронов. Кроме того, заболевшим потребуется изменить образ жизни и добавить регулярную физическую активность, которая замедляет прогрессирование болезни. Однако добиться полного выздоровления невозможно, подчеркнула невролог.

«Специфической профилактики болезни Паркинсона не разработано, ученые до сих пор исследуют это заболевание. Однако кое-что уже известно. Так, чтобы снизить вероятность его развития, следует избегать факторов риска — сердечно-сосудистой патологии и черепно-мозговых травм. Кроме того, регулярное умеренное употребление напитков с кофеином, предположительно, снижает риск развития болезни. Правда, пока это не вынесено на уровень официальной рекомендации», — подытожила специалист.

Ранее в этот день врач невролог-паркинсонолог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Надежда Дудченко рассказала «Известиям», что 2,5 часа упражнений в неделю на фоне правильно подобранной медикаментозной терапии могут значительно улучшить качество жизни пациентов с болезнью Паркинсона и замедлить прогрессирование заболевания.