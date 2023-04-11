Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова ответила на заявление Госдепа США по нападениям на УПЦ
Наука и техника
Российские специалисты научили смартфон читать по губам
Общество
Суд арестовал главу свердловского главка МВД по контролю за оборотом наркотиков
Общество
Эксперт исключила глобальное влияние на погоду извержения вулкана на Камчатке
Общество
В Крыму увеличили площадь виноградников для производства вина
Общество
Борт «КрасАвиа» вернулся в аэропорт Красноярска из-за шума в фюзеляже
Мир
СМИ узнали о написании чат-ботом мирного плана по Украине от лица Шольца
Мир
Глава МИД Венгрии обсудил с Новаком недопущение санкций против атомной энергетики
Происшествия
45 горняков эвакуированы после пожара в шахте «Южная» на Урале
Здоровье
Более миллиона россиян привились от клещевого энцефалита
Общество
За год в России предотвратили 118 террористических преступлений с участием молодежи
Общество
ФСБ РФ возбудила дело о госизмене в отношении жителя Хабаровска
Политика
Бортников заявил о вербовке диверсантов спецслужбами Украины среди молодежи РФ

Невролог назвала неочевидные симптомы болезни Паркинсона

Невролог Демьяновская: раздражительность и апатия могут быть симптомами болезни Паркинсона
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Болезнь Паркинсона может долго оставаться незамеченной, а первые признаки обычно появляются у людей старше 50 лет. О том, на какие неочевидные симптомы следует обратить внимание людям этой возрастной категории, а также о мерах профилактики «Известиям» 11 апреля, во Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона, рассказала врач-невролог, к.м.н., эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Она отметила, что принято считать, что узнать заболевание якобы достаточно просто: у человека подрагивают голова, язык, руки или ноги, его движения постепенно становятся скованными, а походка — шаркающей. Однако такие проявления болезни возникают не всегда.

«Исследования последних лет показали, что первыми симптомами болезни Паркинсона могут быть немоторные жалобы, в частности на снижение обоняния или фона настроения. Иногда на первый план выходят, казалось бы, беспричинные проблемы с пищеварением: вздутие живота или регулярный запор. У части заболевших патология проявляется расстройствами поведения: некогда спокойный человек может стать раздражительным или, наоборот, чересчур апатичным. Насторожиться стоит и тем, у кого речь стала тихой и немного хриплой, появились бессонница и головокружения», — рассказала Демьяновская.

По ее словам, такие симптомы возникают из-за постепенного отмирания двигательных нейронов определенных областей мозга, которые отвечают за выработку гормона дофамина и регулируют движения, помогают человеку сохранять равновесие.

Как рассказала врач, точная причина, по которой нейроны погибают раньше времени, неизвестна. Считается, что в этом виноваты генетические нарушения, неблагоприятные внешние факторы вроде инфекций или отравления химическими веществами, а также некоторые вредные привычки, например злоупотребление спиртным и курение.

При этом нейроны отмирают не только в клетках мозга, но и в нервных клетках кишечника. Из-за этого, например, возникают расстройства пищеварения, уточнила Демьяновская.

Говоря о диагностике заболевания, она отметила, что этим занимается врач-невролог. Для этого ему необходимо изучить историю болезни и провести осмотр. Пациенту могут назначить анализы крови и мочи, сделать МРТ или КТ головного мозга, чтобы исключить другие патологии.

Если диагноз подтвердится, врач назначит препараты, компенсирующие нехватку дофамина в центральной нервной системе или стимулирующие его выработку, а также замедляющие гибель нейронов. Кроме того, заболевшим потребуется изменить образ жизни и добавить регулярную физическую активность, которая замедляет прогрессирование болезни. Однако добиться полного выздоровления невозможно, подчеркнула невролог.

«Специфической профилактики болезни Паркинсона не разработано, ученые до сих пор исследуют это заболевание. Однако кое-что уже известно. Так, чтобы снизить вероятность его развития, следует избегать факторов риска — сердечно-сосудистой патологии и черепно-мозговых травм. Кроме того, регулярное умеренное употребление напитков с кофеином, предположительно, снижает риск развития болезни. Правда, пока это не вынесено на уровень официальной рекомендации», — подытожила специалист.

Загубить на носу: ковидную аносмию связали с болезнью Паркинсона
У части инфицированных выявили опасный нейродегенеративный синдром, проявляющийся двигательными нарушениями

Ранее в этот день врач невролог-паркинсонолог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Надежда Дудченко рассказала «Известиям», что 2,5 часа упражнений в неделю на фоне правильно подобранной медикаментозной терапии могут значительно улучшить качество жизни пациентов с болезнью Паркинсона и замедлить прогрессирование заболевания.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023