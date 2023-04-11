Посол РФ заявил об участившихся случаях русофобии в Аргентине

Посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов 10 апреля заявил, что Россия надеется на продолжение дружбы с Аргентиной, несмотря на случаи дискриминации россиян в стране.

«К счастью, в Аргентине русофобские настроения менее распространены. Самыми «выдающимися» действиями, на которые показали себя способными местные ненавистники России и всего русского, стали оскорбительные надписи на фасаде православного собора в районе Палермо в апреле 2022 года и табличка с названием Площади Российской Федерации в Буэнос-Айресе, регулярно заливаемая краской», — говорится в заявлении.

По словам Феоктистова, в Аргентине всё же случаются вспышки русофобии. В качестве примера он привел заморозку деятельности Русского центра Университета Буэнос-Айреса, а также отмену ежегодного фестиваля «Матушка Русь».

Помимо этого в муниципалитете Мар-дель-Плата отказались сотрудничать с русской общиной и предоставлять ей площадки для мероприятий, русских там выселяют из квартир и дискриминируют на работе, сообщил посол.

Как отметил Феоктистов, недавно на одного из почетных консулов РФ было совершено нападение, когда он выходил из католического собора после вселенской мирной литургии. Ему нанесли удар в затылок. После этого последовали оскорбительные выкрики в адрес России.

Кроме того, дипломат напомнил, что в феврале шестерых беременных россиянок несколько дней продержали в транзитной зоне аэропорта Буэнос-Айреса.

«Наша страна первой протянула руку помощи Аргентинской Республике в трудные моменты пандемии коронавируса, осуществив массовые поставки вакцины «Спутник V». Мы вправе надеяться, что эта дружба будет продолжаться на основе взаимности и что Аргентина не отступит от своих стандартов в области прав человека и не опустится до дешевой русофобии», — подытожил глава дипмиссии.

Ранее, 31 марта, заведующий консульским отделом посольства России в Аргентине Георгий Полин заявил, что миграционная служба республики стала массово отказывать россиянам в продлении туристического пребывания и виде на жительство (ВНЖ). На данный момент зафиксировано несколько десятков подобных случаев.

11 февраля директор миграционной службы Аргентины Флоренсия Кариньяно сообщала о случаях отмены и приостановке действия вида на жительство (ВНЖ) россиян, которые получили его после рождения ребенка, но не остались жить в стране. Он уточняла, что ВНЖ приостанавливается у тех россиян, кто приехал получить вид на жительство в связи с тем, что их ребенок является аргентинцем, но при этом сами провели больше времени за пределами страны.

В тот же день сообщалось, что миграционная служба Аргентины задержала на въезде в страну группу беременных девушек из России по причине сомнений в подлинности мотивов их приезда. Отмечалось, что шестерых девушек на позднем сроке беременности (32–34 недели) заставили провести несколько часов на полу на пограничных постах. Позже женщин отпустили.

Как отметил 11 февраля адвокат Алишер Захидов, Аргентина на фоне ситуации на Украине могла изменить свою политику в отношении беременных россиянок, приезжающих в страну. В этом году ожидалось, что Аргентину посетят 10 тыс. беременных россиянок, добавил он.