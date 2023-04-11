На Балтийском флоте сформировали новый артиллерийский полк

В Калининградской области завершено формирование нового артиллерийского полка, рассказали источники «Известий» в Минобороны.

Он вошел в состав 18-й гвардейской мотострелковой дивизии. Артиллеристы нового полка отрабатывают стрельбу не только по обычным целям, но и по морским, в том числе движущимся, сообщили источники.

«Калининградская область граничит с двумя крайне недружественными к нам странами, Польшей и Литвой, и имеет большой участок морского побережья. Артиллерийский полк, сформированный в 18-й дивизии, должен уметь стрелять по всему, что движется, хоть на суше, хоть на море. Стрельба по морским целям имеет свою специфику. Цели могут находиться за горизонтом, в движении. Для обучения необходимо широкое применение беспилотников, вертолетов, чтобы давать координаты целей, находящихся за горизонтом», — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков.

18-я гвардейская мотострелковая дивизия — самое мощное сухопутное соединение в регионе. Она была сформирована в 2021 году. В состав дивизии входят три мотострелковых полка, один танковый, части и подразделения боевого и тылового обеспечения. Ее части получают новейшую боевую технику, в частности танки Т-72Б3М с усиленной защитой.

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