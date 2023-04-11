Полянский заявил о нерепрезентативности Совбеза ООН

Нынешний состав Совета Безопасности ООН нерепрезентативный, поскольку восемь стран из 15 представляют западный лагерь. Об этом заявил в интервью «Известиям» первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский, комментируя необходимость реформы ООН.

«Все понимают, что нынешний состав Совбеза очень странный, он нерепрезентативный. В нынешнем составе где-то восемь стран — это западный лагерь. То есть это больше половины членов СБ, а если посмотреть на карту, то мы увидим, что западные страны такой вес не имеют в мировых делах и экономике. Конечно, это анахронизм. Так считаем мы, однако западные страны, разумеется, с этим не согласны», — отметил он.

По словам российского дипломата, есть несколько предложений о том, как стоит изменить Совбез. Так, некоторые выступают за то, чтобы увеличить количество стран вдвое, РФ предлагает довести число до «20 с небольшим». При этом даже в нынешних условиях сложно найти решение той или иной проблемы, стоящей на повестке дня. Если же государств в СБ ООН будет больше, то один из главных органов «превратится в сплошную говорильню».

«Что касается вето — это не столько право, сколько огромная ответственность, и в том числе привилегия. Без права вето я не вижу ООН и ее будущее. Так она превратилась бы в Лигу Наций, которая была абсолютно безвольной и потому стала частью истории», — заключил Полянский.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Дмитрия Полянского «Известиям»:



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