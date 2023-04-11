Диетолог развеяла миф о вреде глютена

Всё больше продуктов на полках магазинов имеют стикер «без глютена», однако исключить его из рациона стоит лишь людям с определенными заболеваниями, а сама по себе идея повсеместного отказа от глютена не имеет смысла. Об этом «Известиям» 11 апреля рассказала врач-диетолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Мария Дюжева.

Врач рассказала, что глютен — это общее название белков (глютелинов и проламинов), содержащихся в пшенице, ячмене, ржи и связанных с ними злаках, таких как тритикале, полба и камут. Как и любой другой белок, глютен состоит из аминокислот и играет роль строительного материала в организме.

При этом она отметила, что, так как глютен преимущественно содержится в крупах, то, избегая их, человек рискует недополучить множество питательных веществ — витаминов группы B, пищевых волокон, фолиевой кислоты, белка.

«Действительно нельзя употреблять глютен людям с целиакией — это аутоиммунное заболевание, при котором из-за употребления глютена в организме образуются антитела, которые атакуют клетки тонкой кишки и приводят к повреждению слизистой оболочки. А также людям, которые страдают герпетиформным дерматитом Дюринга, глютен-чувствительной атаксией. Есть еще ряд состояний, которые ассоциированы с глютеном и при этих которых требуется строгое ограничение глютена, но людей с такими патологиями около 1% во всем мире», — заявила Дюжева.

По ее словам, глютен действительно не является обязательным компонентом пищи — его вполне можно заменить другими видами белка. Однако исключение продуктов, содержащих глютен, делает рацион более скудным и снижает качество жизни из-за тревоги и сложности выбора продуктов.

«Часто безглютеновые продукты содержат много легкоусвояемых углеводов и жиров и мало клетчатки, именно поэтому диета пациентам с целиакией должна подбираться грамотным диетологом, а самостоятельное ограничение глютена вместо пользы может нанести вред», — предупредила врач.

Говоря о тренде на повсеместный отказ от глютена, Дюжева рассказала, что сама по себе безглютеновая диета была известна еще с 40-х годов XX века. Но «бум» случился после публикации нескольких книг, в которых глютен был назван причиной многих проблем со здоровьем. Однако, по словам врача, на сегодня качественных доказательств повсеместной необходимости отказа от глютена нет.

«Для того чтобы понять, можно ли употреблять глютен и вызывает ли он какие-то проблемы со здоровьем, необходимо обратиться к врачу и выяснить, как ваш организм взаимодействует с глютеном. До общения с врачом самостоятельно ограничивать глютен совсем не рекомендуется, так как это может значительно затруднить диагностику в дальнейшем», — подытожила специалист.

Ранее, 22 февраля, кандидат медицинских наук, диетолог, кардиолог и исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Светлана Павличенко рассказала, что продукты, богатые сахаром, такие как сладости, газированные напитки и пакетированные соки, являются самыми вредными для работы ЖКТ. Также, по ее словам, красное мясо и продукты его переработки повышают риск злокачественных опухолей кишечника.