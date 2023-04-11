Реклама
Прямой эфир
Общество
В Ключах стартовали работы по уборке пепла после извержения вулкана Шивелуч
Авто
Названы самые популярные продаваемые марки авто в России в I квартале
Мир
Посол РФ заявил об участившихся случаях русофобии в Аргентине
Мир
Politico узнала о попытке США успокоить союзников после утечки документов
Армия
Сальдо заявил о подготовке ВСУ к форсированию Днепра
Мир
В Британии задержали экоактивистов за нападение на динозавра в музее
Мир
Карчаа заявил о воздействующих на персонал ЗАЭС «агентах влияния» Киева
Мир
Forbes сообщил о возможном прекращении сотрудничества ОАЭ и США
Общество
Вулканолог исключил мощные извержения Шивелуча в ближайшие десятилетия
Мир
Эксперт оценил значение предстоящего визита в Европу для Байдена
Экономика
Стоимость биткоина превысила $30 тыс. впервые с июня 2022 года
Мир
В МИД Белоруссии раскритиковали работу Запада в Совбезе ООН
Наука и техника
В России разработали систему аварийного оповещения для малой авиации

Диетолог развеяла миф о вреде глютена

Диетолог Дюжева: глютен опасен только для людей с определенными заболеваниями
0
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Всё больше продуктов на полках магазинов имеют стикер «без глютена», однако исключить его из рациона стоит лишь людям с определенными заболеваниями, а сама по себе идея повсеместного отказа от глютена не имеет смысла. Об этом «Известиям» 11 апреля рассказала врач-диетолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Мария Дюжева.

Врач рассказала, что глютен — это общее название белков (глютелинов и проламинов), содержащихся в пшенице, ячмене, ржи и связанных с ними злаках, таких как тритикале, полба и камут. Как и любой другой белок, глютен состоит из аминокислот и играет роль строительного материала в организме.

При этом она отметила, что, так как глютен преимущественно содержится в крупах, то, избегая их, человек рискует недополучить множество питательных веществ — витаминов группы B, пищевых волокон, фолиевой кислоты, белка.

«Действительно нельзя употреблять глютен людям с целиакией — это аутоиммунное заболевание, при котором из-за употребления глютена в организме образуются антитела, которые атакуют клетки тонкой кишки и приводят к повреждению слизистой оболочки. А также людям, которые страдают герпетиформным дерматитом Дюринга, глютен-чувствительной атаксией. Есть еще ряд состояний, которые ассоциированы с глютеном и при этих которых требуется строгое ограничение глютена, но людей с такими патологиями около 1% во всем мире», — заявила Дюжева.

По ее словам, глютен действительно не является обязательным компонентом пищи — его вполне можно заменить другими видами белка. Однако исключение продуктов, содержащих глютен, делает рацион более скудным и снижает качество жизни из-за тревоги и сложности выбора продуктов.

«Часто безглютеновые продукты содержат много легкоусвояемых углеводов и жиров и мало клетчатки, именно поэтому диета пациентам с целиакией должна подбираться грамотным диетологом, а самостоятельное ограничение глютена вместо пользы может нанести вред», — предупредила врач.

Говоря о тренде на повсеместный отказ от глютена, Дюжева рассказала, что сама по себе безглютеновая диета была известна еще с 40-х годов XX века. Но «бум» случился после публикации нескольких книг, в которых глютен был назван причиной многих проблем со здоровьем. Однако, по словам врача, на сегодня качественных доказательств повсеместной необходимости отказа от глютена нет.

«Для того чтобы понять, можно ли употреблять глютен и вызывает ли он какие-то проблемы со здоровьем, необходимо обратиться к врачу и выяснить, как ваш организм взаимодействует с глютеном. До общения с врачом самостоятельно ограничивать глютен совсем не рекомендуется, так как это может значительно затруднить диагностику в дальнейшем», — подытожила специалист.

Фаст-худ: почему монодиеты опасны для здоровья
Врачи рассказали, кому нельзя резко снижать вес с помощью одного продукта

Ранее, 22 февраля, кандидат медицинских наук, диетолог, кардиолог и исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Светлана Павличенко рассказала, что продукты, богатые сахаром, такие как сладости, газированные напитки и пакетированные соки, являются самыми вредными для работы ЖКТ. Также, по ее словам, красное мясо и продукты его переработки повышают риск злокачественных опухолей кишечника.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023