Названы самые популярные продаваемые марки авто в России в I квартале

Китайские автомобили заняли семь позиций в топ-10 популярных в России марок автомобилей в первом квартале 2023 года. Об этом 11 апреля сообщают эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие»). Релиз есть в распоряжении «Известий» 11 апреля.

Согласно результатам исследования, в I квартале в России было продано почти 66 тыс. китайских автомобилей, а их доля на рынке показала рекордные 42,5%.

Особенно эксперты выделяют марку Chery: она захватила лидерство по размерам бизнеса. За первые четыре месяца года почти 200 дилеров в России реализовали 18 927 таких автомобилей. По сравнению с прошлым годом доля их продаж увеличилась на 204%.

За это же время первый суббренд марки — Exeed — продал в России на 5,6 тыс. машин больше, чем в прошлом году (+142%). Хороший результат по продажам показала также Omоda: только кроссовер С5 за три месяца продали тиражом в 5,6 тыс. экземпляров.

Бренд Haval в I квартале демонстрировал более скромные продажи: за три месяца 2023 года в России он продал 16,6 тыс. новых автомобилей, увеличив свою долю продаж на 100%.

Хороший показатель роста продаж оказался у пикапов Great Wall (+688%), в России за указанный период купили 1032 автомобиля этой марки, а недавно дебютировавший бренд группы GW, Tank, который представил два рамных вседорожника, успел продать 26 автомобилей.

«В Geely (12 673 а/м; +129%) также есть суббренды, но они пока известны исключительно по другим экспортным рынкам. Силами одной марки ведут у нас бизнес также Changan (3036 а/м, +138%), FAW (757 а/м; + 54%), DFM (158 а/м; -42%), GAC (51 машина; -67%) и новичок Voyah (285 а/м). В свою очередь, JAC по-прежнему не подает сведения в AEB, но тем не менее продал, судя по данным авторитейлеров, более тысячи машин за I квартал. Кроме того, последняя марка предпочитает у нас зарабатывать, предоставляя разрешение на выпуск своей продукции под брендами КамАЗ, «Москвич» и «Соллерс»», — говорится в сообщении «Открытие Авто».

Эксперты отмечают, что в марте и апреле на рынке не только стартовали официальные продажи новых китайских марок, но и расширился ассортимент уже существующих. Самым активным в этом плане, по мнению специалистов, выступил завод «Автотор», который в кратчайшие сроки смог наладить выпуск седанов марки Kaiyi. Он уже поставляет автомобили в семь московских салонов и планирует продать до конца года 30 тыс. автомобилей.

Марка Jetour также продала первые пять франшиз дилерам и объявила о планах продать 15 тыс. автомобилей до конца года. У новой марки Tank в России есть 11 дилеров, она показала на рынке две модели вседорожников, FAW также запустила продажи двух новых моделей.

«В целом I квартал неожиданно наглядно показал, что среди китайских брендов всё с большим отрывом от остальных ведет бизнес-группа Chery. По итогам первых трех месяцев 2022 года ее доля на рынке приблизилась к 20% в абсолютном зачете среди всех китайских автоконцернов и поднялась до 46% среди чайна-марок. Однако уже по итогам полугодия столь же подавляющее преимущество марке будет сохранить сложно. Группа Great Wall имеет все шансы к тому моменту нарастить долю с нынешних 11,5% до 13–14%. Для этого постепенно будет расширен модельный ряд Haval, увеличены продажи третьего бренда «Великой стены» — вседорожников Tank», — отметила руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая.

По ее мнению, хорошо прибавит и Changan, который с начала года вдвое расширил модельный ряд и не собирается на этом останавливаться. Кроме того, свое возьмут автомобили Kaiyi и BAIC. Постепенно размер всего китайского сегмента в течение ближайшего квартала может еще ближе подобраться к 45–50%, но доля каждой отдельно взятой марки едва ли будет превышать 8–10%, убеждена Дембицкая.

Накануне стало известно, что с лета 2023 года начнутся продажи китайской марки автомобилей Haima, ранее ушедшей с рынка страны в сентябре 2016 года. Бренд планирует открыть сеть дилерских центров.