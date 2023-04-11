Долгий путь к миру

В столицу Йемена для проведения переговоров 9 апреля прибыла саудовская делегация. Ранее, в начале апреля, движение хуситов, контролирующее город и северную часть страны, заявило о своей готовности начать переговоры с Саудовской Аравией на приемлемых для нее условиях. Однако ситуация в стране по-прежнему остается сложной.

Йемен — крайне фрагментированное государство со множеством региональных и конфессиональных противоречий. Одна из главных линий разделения с начала 2000-х годов пролегла между центральным правительством и представителями «Ансар-Алла», которых также называют хуситами. Они представляют собой политическое движение, появившееся в основном на почве религиозных противоречий — хуситы продвигают интересы шиитской группы зейдитов, выступавшей против попыток центрального правительства провести исламизацию региона на основе суннизма.

С 2004 по 2010 год правительство проводило несколько военных операций против хуситов, и в ходе первого подобного столкновения был убит основатель движения имам Хусейн аль-Хуси (в честь которого оно и получило название). С тех пор лидером хуситов фактически стал его брат Абдель-Малик, который способствовал постепенной трансформации из движения религиозного возрождения в общественно-политическое явление.

С началом арабской весны, охватившей Ближний Восток в 2011 году, хуситы расширили свое влияние и в 2014 захватили столицу Йемена Сану. В ответ на это в 2015-м, опасаясь усиления позиций шиизма в соседней стране, Саудовская Аравия, позиционирующая себя как лидера суннитского мира, начала военную интервенцию с целью подавления хуситского движения и освобождения Саны. На эту военную кампанию Эр-Рияд ежегодно выделял значительные средства — по некоторым оценкам, к 2020-у королевство уже потратило около $100 млрд. Однако эти средства не способствовали успеху. Наоборот, если раньше хуситы рассматривали как своего основного противника на Ближнем Востоке Израиль (а глобально — США), то теперь им стала Саудовская Аравия. В 2019-м с помощью дронов и управляемых ракет хуситы нанесли удар по двум саудовским НПЗ, в результате чего производство нефти в королевстве на месяц сократилось вдвое.

Конечно, подобные вооружения хуситы не изобрели сами — уже долгое время поддержку им оказывает Иран. Тегеран поставлял оружие, организовывал тренировку военных и помогал хуситам в развитии иновещания — с 2012 года из южной части Бейрута, которая контролируется лояльной Ирану шиитской партией «Хезболла», ведет вещание хуситский спутниковый телеканал «Аль-Масира». Это помогает им представлять себя как легитимных представителей йеменского народа взамен международно признанного правительства — после захвата Саны оно эвакуировалось в город Аден, а затем и вовсе — в Саудовскую Аравию. А именно на нее хотел оказать давление Тегеран, оказывая поддержку хуситам. Иран не тратил на это серьезных средств, однако эффект, как показали атаки 2019-го, был значительным.

В апреле 2022 года на фоне прогресса в саудовско-иранских переговорах между хуситами и правительством Йемена, поддерживаемым саудовскими вооруженными силами, было заключено перемирие. Тем не менее оно сопровождалось постоянными взаимными обвинениями сторон в его нарушении и спустя шесть месяцев утратило силу. В тупик также зашли и саудовско-иранские переговоры: после начала массовых протестов в Иране в сентябре 2022 года в Эр-Рияде стали верить в возможность смены политического режима в Тегеране.

Однако вскоре стороны снова вернулись за стол переговоров и в марте 2023 года при посредничестве КНР, наконец, условились нормализовать отношения и отказаться от политики вмешательства во внутренние дела друг друга. Подобная риторика сразу породила надежды на улучшение ситуации по всему Ближнему Востоку, который в последние годы особенно страдал от саудовско-иранской борьбы за влияние — в Ливане, Ираке, Сирии и Йемене острую борьбу вели проиранские и просаудовские движения.

Но не только саудовско-иранское примирение способствует началу мирного процесса в Йемене. Еще в начале прошлого года военные действия зашли в тупик; с тех пор значительных изменений в ситуации на фронте не было, а измученная годами гражданской войны страна как никогда нуждается в мире. Блокада йеменских портов и аэропортов, которую с целью предотвращения контрабанды иранского оружия установила Саудовская Аравия, стала, по замечанию генсека ООН Антонио Гутерриша, причиной крупнейшего гуманитарного кризиса. По данным организации, в стране от голода и недоедания страдает около 20 млн человек. В Йемене также ощущается острый топливный кризис, поскольку добыча нефти была серьезно нарушена вследствие войны, а поставки из-за границы блокировались Саудовской Аравией.

Перемирие 2022 года предоставило сторонам временную передышку и способствовало частичному снятию блокады, однако ситуация остается сложной. И это касается не только экономической и гуманитарной сфер, но и политической. За время войны в Йемене активизировалось множество различных движений, каждое из которых имеет собственные интересы. К основным акторам на йеменской арене помимо правительства и хуситов также относят Южный переходный совет (ЮПС).

ЮПС выражает интересы населения юга Йемена, недовольного условиями, на которых произошло объединение Южного и Северного Йемена в 1990 году. После войны в 1994-м между южанами и северянами в стране по-прежнему оставались сторонники независимости южных провинций, которые в ходе новой Гражданской войны 2010-х годов увидели возможность вновь заявить о себе. Поддержку ЮПС стали оказывать ОАЭ, попытавшиеся превратить совет в полноценного военно-политического актора, который бы стал проводить их интересы.

Примирение Саудовской Аравии и хуситов откроет путь к стабилизации ситуации в Йемене. Однако с учетом политической фрагментированности страны арабским посредникам и ООН будет необходимо приложить значительные усилия для того, чтобы включить в мирный процесс все йеменские политические движения.

Автор — исследователь Института международных исследований МГИМО МИД России, проектный менеджер Центра внешнеполитического сотрудничества им. Е.М. Примакова

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора