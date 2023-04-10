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Собака прокусила веко четырехлетнему ребенку в Москве

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Анатолийская овчарка напала на четырехлетнего мальчика в Москве, ребенок госпитализирован с прокусанным веком. Об этом 10 апреля сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах.

По его словам, животное напало на ребенка 9 апреля во дворе одного из домов на Бескудниковском бульваре. Пес укусил мальчика, гулявшего на детской площадке, за лицо, у него повреждены бровь и веко.

23-летняя владелица собаки рассказала полиции, что животное здорово, привито по графику вакцинации, поэтому риск заражения бешенством отсутствует.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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В марте в Брянске суд обязал выплатить 25 тыс. рублей владельца собаки, которая напала на восьмилетнюю девочку. Пес напал на ребенка летом прошлого года и укусил за голень. Ребенку пришлось сделать уколы от бешенства.

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