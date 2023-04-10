Врач назвала опасные для здоровья лекарства

Лекарственные препараты аспирин, капотен и анальгин при определенных условиях могут оказывать негативное и даже опасное воздействие на организм. О противопоказаниях для их приема, а также какими последствиям это грозит, «Известиям» 10 апреля рассказала врач-терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем «Budu» Ирина Елфимова

Так, по словам врача, при наличии язвы желудка аспирин способен вызвать усугубление симптомов — болей в животе и тошноты. При наличии такого противопоказания врач рекомендовала заменить его на парацетамол, если нужно понизить температуру тела.

«Капотен нежелателен для лиц без гипертонической болезни. Самостоятельный прием препарата без назначения специалиста может привести к чрезмерному падению артериального давления и даже обморокам. Также капотен может привести к нарушениям сна, головокружениям, учащенному ритму сердца», — продолжила Елфимова.

Еще один препарат, который врач рекомендует принимать с осторожностью — это анальгин. По ее словам, он может быть небезопасен для людей с аллергией на нестероидные противовоспалительные средства.

«Аллергия в данном случае может проявиться сыпью на коже, отеком слизистых ротовой полости, удушьем. При длительном приеме анальгин способен вызывать развитие заболевания крови, при котором наблюдается снижение тромбоцитов или лейкоцитов», — подытожила терапевт.

В феврале врач-терапевт, руководитель отдела медицинской экспертизы группы компаний «ИНВИТРО» Екатерина Терентьева рассказала «Известиям», что зачастую люди не следят за сроком годности лекарственных средств в домашней аптечке. Однако прием просроченных лекарств чреват отравлением, усилением инфекции, нарушением работы сердца и другими последствиями.