Эксперт оценил возможное увеличение НДПИ на уголь в РФ

В случае увеличения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для угольной промышленности за IV квартал поступления в бюджет будут, скорее всего, меньше на 25–30%, считает финансовый эксперт маркетплейса «Финмир» Антон Кравцов. При этом для самих угольных компаний увеличение налоговой нагрузки скажется на стоимости курса акций, а также на дивидендной политике, рассказал он «Известиям» 10 апреля.

Как отметил эксперт, это коснется компаний, которые покажут хорошие финансовые результаты за I квартал текущего года.

«После привязки НДПИ на коксующий уголь к мировому уровню цен и отмены фиксированной ставки, налоговые поступления от угольной индустрии в 2022 году увеличились вдвое и составили 360 млрд рублей», — сказал Кравцов.

По его словам, главной причиной увеличения доходов в бюджет от угольной промышленности стали высокие мировые цены на энергоносители, в том числе на уголь.

«В 2022 году цены на энергетический уголь 5500 и 6000 ккал варьировались от $140 до $193, но сейчас они ниже от $124 до $135. В настоящее время нет предпосылок для роста цен на уголь на мировом рынке. Учитывая погодные условия, увеличение добычи угля в Китае, а также спад мировой экономики, цены на уголь до конца лета будут иметь умеренно понижательную тенденцию», —спрогнозировал эксперт.

Как он объяснил, в условиях бюджетного дефицита, государству важно изъять сверхприбыль у ресурсодобывающих компаний, которые смогли получить ее на фоне роста мировых цен в 2021–2022 годах. При этом он обратил внимание, что некоторые угольные компании не смогли вовремя переориентировать поставки и дисконт на экспорт доходил до 50% в связи с санкциями. Кроме того, теперь производители могут не раскрывать отчетность.

«Если официальные власти заявляют, о том, что, возможно, будет введен НДПИ для угольной промышленности за IV квартал, значит для этого существуют определенные основания. Однако если НДПИ будет введен, учитывая мировые цены на уголь и прочие факторы, поступления в бюджет будут, скорее всего, меньше на 25–30%. Для самих угольных компаний увеличение налоговой нагрузки скажется на стоимости курса акций, а также на дивидендной политике», — заключил он.

Ранее в этот день Минфин РФ сообщил изданию «Коммерсант», что ведомство рассматривает возможность увеличения НДПИ на уголь в IV квартал квартале, если I квартал будет с хорошими финансовыми результатами. В то же время экспортные пошлины на уголь вводить не планируется.

В конце марта стало известно, что российский уголь всех марок и на всех направлениях поставок снизился в цене. Партнер Capital Lab Евгений Шатов объяснил падение стоимости коррекцией относительно рекордно высоких цен прошлого года. При этом он отметил, что цены на уголь всё равно остаются на уровнях выше исторических средних.