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В России рассматривают увеличение НДПИ на уголь в четвертом квартале 2023 года

Минфин России рассматривает возможность увеличения НДПИ на уголь в четвертом квартале 2023 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Российское Министерство финансов рассматривает возможность увеличения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на уголь в четвертом квартале 2023 года. Об этом изданию «Коммерсант» в понедельник, 10 апреля, рассказали в Минфине.

В пресс-службе министерства отметили, что решение будет приниматься в случае хороших финансовых показателей в первом квартале.

«Мы продолжаем отслеживать ситуацию в угольной отрасли. Если первый квартал покажет хорошие финансовые результаты, будем предлагать повышенный НДПИ на четвертый квартал», — рассказали в ведомстве.

При этом там отметили, что введение в России экспортных пошлин на уголь в настоящее время не рассматривается.

Комментируя возможное повышение НДПИ, управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин указал на то, что на данный момент «говорить о финансовом благополучии отрасли не приходится», цены на энергетический уголь по всем основным площадкам понижаются, поэтому, по его оценке, возможности для роста НДПИ «не просматривается», передает «Газета.Ru».

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Ранее, 30 марта, сообщалось, что российский уголь всех марок и на всех направлениях поставок упал в цене. Так, с начала 2023-го энергетический уголь подешевел на 18–20%. Особенно сильно снизились цены на пылеугольное топливо — почти на 30%. Согласно данным из отчета Центра ценовых индексов Газпромбанка, уголь 6000 ккал FOB Far East снизился в цене на 18%, до $133 за 1 т, уголь 5500 ккал — на 15%, до $122, уголь 5000 ккал — на 17%, до $104.

Тогда же партнер компании Capital Lab Евгений Шатов отметил, что цены на сырье отличаются высоким уровнем волатильности, а наблюдаемое снижение цен на энергетический уголь во многом объясняется коррекцией относительно рекордно высоких цен прошлого года. По его словам, несмотря на то что весна обычно характеризуется началом строительного сезона и ростом активности в этом секторе, который во многом зависит от поставок угля, производственные компании Азии не испытывают недостатка в угле и, вероятно, имеют определенные запасы. Также определенную роль в сложившейся ситуации может играть дешевый индонезийский уголь, добавил эксперт.

Эксперт напомнил о набирающей обороты стратегии зеленого перехода в энергетике в некоторых развивающихся странах, что в свою очередь негативно сказывается на спросе на уголь как на неэкологичный вид топлива.

До этого, 10 февраля, в пресс-службе ФАС России сообщили, что на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже стартовали первые биржевые торги углем. В антимонопольной службе подчеркнули, что принятые меры по реализации угля на бирже «позволят создать рыночные индикаторы и условия для обеспечения прозрачности заключаемых сделок на поставку угольной продукции».

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