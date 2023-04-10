В России рассматривают увеличение НДПИ на уголь в четвертом квартале 2023 года

Российское Министерство финансов рассматривает возможность увеличения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на уголь в четвертом квартале 2023 года. Об этом изданию «Коммерсант» в понедельник, 10 апреля, рассказали в Минфине.

В пресс-службе министерства отметили, что решение будет приниматься в случае хороших финансовых показателей в первом квартале.

«Мы продолжаем отслеживать ситуацию в угольной отрасли. Если первый квартал покажет хорошие финансовые результаты, будем предлагать повышенный НДПИ на четвертый квартал», — рассказали в ведомстве.

При этом там отметили, что введение в России экспортных пошлин на уголь в настоящее время не рассматривается.

Комментируя возможное повышение НДПИ, управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин указал на то, что на данный момент «говорить о финансовом благополучии отрасли не приходится», цены на энергетический уголь по всем основным площадкам понижаются, поэтому, по его оценке, возможности для роста НДПИ «не просматривается», передает «Газета.Ru».

Ранее, 30 марта, сообщалось, что российский уголь всех марок и на всех направлениях поставок упал в цене. Так, с начала 2023-го энергетический уголь подешевел на 18–20%. Особенно сильно снизились цены на пылеугольное топливо — почти на 30%. Согласно данным из отчета Центра ценовых индексов Газпромбанка, уголь 6000 ккал FOB Far East снизился в цене на 18%, до $133 за 1 т, уголь 5500 ккал — на 15%, до $122, уголь 5000 ккал — на 17%, до $104.

Тогда же партнер компании Capital Lab Евгений Шатов отметил, что цены на сырье отличаются высоким уровнем волатильности, а наблюдаемое снижение цен на энергетический уголь во многом объясняется коррекцией относительно рекордно высоких цен прошлого года. По его словам, несмотря на то что весна обычно характеризуется началом строительного сезона и ростом активности в этом секторе, который во многом зависит от поставок угля, производственные компании Азии не испытывают недостатка в угле и, вероятно, имеют определенные запасы. Также определенную роль в сложившейся ситуации может играть дешевый индонезийский уголь, добавил эксперт.

Эксперт напомнил о набирающей обороты стратегии зеленого перехода в энергетике в некоторых развивающихся странах, что в свою очередь негативно сказывается на спросе на уголь как на неэкологичный вид топлива.

До этого, 10 февраля, в пресс-службе ФАС России сообщили, что на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже стартовали первые биржевые торги углем. В антимонопольной службе подчеркнули, что принятые меры по реализации угля на бирже «позволят создать рыночные индикаторы и условия для обеспечения прозрачности заключаемых сделок на поставку угольной продукции».