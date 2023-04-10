В Сербии заявили о замалчивании Западом гонений на Киево-Печерскую лавру

Запад замалчивает гонения властей Украины на Киево-Печерскую лавру. Об этом 6 апреля заявил епископ Бихачко-Петровачский Сергий, иерарх Сербской православной церкви.

«Те, кто всегда призывал к свободе и демократии, сегодня умалчивают о гонениях на православных монахов в Киево-Печерской лавре, которые были и остаются вместе с единственной канонической церковью на территории Украины — Украинской православной церковью Московского патриархата (УПЦ МП). Запад умалчивает о гонениях на митрополита Павла, наместника Киево-Печерской лавры, и неустрашимое монашество», — приводит его слова сайт Сербской православной церкви.

Епископ Сергий указал, что это является ясным признанием того, что за всем происходящим стоят те же силы, убедившие Константинопольский патриархат признать автокефалию Православной церкви Украины (ПЦУ).

«Лицемерный Запад подло отвернулся от того, что сам и задумал, послав престарелого патриарха Варфоломея от его имени воткнуть нож в сердце русского православия в «Святой Киев», как его когда-то называл великий Негош», — заявил иерарх.

Он также указал, что священников УПЦ подвергают гонениям в своей стране, их безосновательно арестовывают, избивают и наказывают без вины и суда.

«Сегодня Киево-Печерская лавра — это Голгофа православного мира. Те, кто распят в ней сегодня гонениями, завтра воскреснут свободой, ибо нет воскресения без смерти! Пусть никто не сомневается в этом!» — подчеркнул епископ Сергий.

Конфликт между украинскими властями и Украинской православной церковью получил развитие после того, как 10 марта на сайте Киево-Печерской лавры было опубликовано предупреждение с подписью и.о. генерального директора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Александра Рудника о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Сообщалось, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в ПЦУ.

В день истечения срока ультиматума киевского режима к храму пришли сотни прихожан. По данным «Известий», на улице у храма собралось около 200 человек.

31 марта группа радикально настроенных граждан появилась на территории Киево-Печерской лавры. Националисты выкрикивали оскорбления в адрес верующих, провоцируя толпу, находящуюся у стен мужского монастыря.

На следующий день, 1 апреля, Службой безопасности Украины (СБУ) наместнику Киево-Печерской лавры, митрополиту Павлу было предъявлено подозрение. Ему вменили сотрудничество с Россией и разжигание межрелигиозной розни.

Шевченковский суд в Киеве назначил ему домашний арест на два месяца с электронным браслетом в Киевской области, вдали от монастыря. Священнослужитель, в свою очередь, назвал решение суда о его домашнем аресте политическим заказом.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». В декабре 2022 года СБУ было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.