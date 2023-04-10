Военный эксперт рассказал о преимуществах радиолокационных комплексов

Радиолокационные комплексы позволят очищать определенную площадь, где могут находиться десятки беспилотников. Об этом 10 апреля «Известиям» заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Он отметил, что сейчас такие системы очень востребованы в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса.

«Всё это время в СВО в небе над позициями происходит война дронов. В статистику Минобороны РФ по уничтоженным дронам попадают большие и средние машины, а мелочь вообще не учитывается. В то же время с обеих сторон задействованы тысячи мелких дронов. По ним, конечно, работают ружья-дронобойки, но они не решают всех проблем. При использовании такого ружья надо увидеть БПЛА и потом уже на него воздействовать», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что новая станция позволит очищать определенную площадь, где могут находиться несколько беспилотников. Это гораздо удобнее и эффективнее, с помощью станции можно будет зачищать определенные участки фронта, добавил он.

По словам Леонкова, важно, что новая станция будет не только засекать, но и подавлять БПЛА.

«На небольшие дроны будут воздействовать импульсом, который может разрывать канал связи между дроном и оператором. Всё работает достаточно просто. Для этого импульс должен превышать по мощности сигнал между дроном и оператором. Если еще больше увеличить мощность этого импульса, можно электронные компоненты беспилотника сжечь — при таком электромагнитном воздействии в БПЛА происходят многочисленные короткие замыкания и беспилотник становится бесполезным», — заключил эксперт.

Ранее в этот день командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС РФ, генерал-лейтенант Андрей Демин сказал, что первые российские радиолокационные комплексы, позволяющие бороться с мини-беспилотниками, поступили в подразделения российских войск ПВО в 2022 году, пишет «РИА Новости».

Демин добавил, что в текущем году войскам противовоздушной и противоракетной обороны в рамках государственного оборонного заказа будут поставлены еще несколько таких образцов, а с 2024 года предприятия ОПК будут поставлять до 20 комплексов ежегодно.

Также Демин сообщил, что более 100 турецких беспилотников Bayraktar уничтожили системы противовоздушной обороны РФ с начала спецоперации.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.