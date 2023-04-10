Реклама
Прямой эфир
Политика
Сенатор Бондарев счел обреченным на провал возможное контрнаступление Украины
Мир
В Минске началась встреча Лукашенко и Шойгу
Мир
Политический аналитик Асафов предрек усиление слежки за Зеленским со стороны США
Общество
Набиуллина опровергла слухи о выплате пенсий в цифровых рублях
Мир
Песков прокомментировал идею о пасхальном перемирии с Украиной
Наука и техника
«Хаббл» обнаружил создающую «звездный след» убегающую черную дыру
Политика
Песков назвал прерогативой регионов решения о проведении парадов в День Победы
Политика
В ГД допустили запутывание следов со стороны Украины после утечки данных США
Происшествия
Схрон с боеприпасами обнаружен в Херсонской области
Интернет и технологии
Депутат Горелкин призвал пересмотреть решение о блокировке Twitter в России
Политика
Путин обсудил с президентом Киргизии вопросы экономического сотрудничества
Армия
Рогов счел маловероятным наступление ВСУ в Запорожской области в ближайшее время
Армия
Ракетчики уничтожили склад боеприпасов ВСУ на донецком направлении
Сюжет:

Военный эксперт рассказал о преимуществах радиолокационных комплексов

Военный эксперт Леонков: радиолокационные комплексы позволят очищать площади с десятками БПЛА
0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Радиолокационные комплексы позволят очищать определенную площадь, где могут находиться десятки беспилотников. Об этом 10 апреля «Известиям» заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Он отметил, что сейчас такие системы очень востребованы в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса.

«Всё это время в СВО в небе над позициями происходит война дронов. В статистику Минобороны РФ по уничтоженным дронам попадают большие и средние машины, а мелочь вообще не учитывается. В то же время с обеих сторон задействованы тысячи мелких дронов. По ним, конечно, работают ружья-дронобойки, но они не решают всех проблем. При использовании такого ружья надо увидеть БПЛА и потом уже на него воздействовать», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что новая станция позволит очищать определенную площадь, где могут находиться несколько беспилотников. Это гораздо удобнее и эффективнее, с помощью станции можно будет зачищать определенные участки фронта, добавил он.

По словам Леонкова, важно, что новая станция будет не только засекать, но и подавлять БПЛА.

«На небольшие дроны будут воздействовать импульсом, который может разрывать канал связи между дроном и оператором. Всё работает достаточно просто. Для этого импульс должен превышать по мощности сигнал между дроном и оператором. Если еще больше увеличить мощность этого импульса, можно электронные компоненты беспилотника сжечь — при таком электромагнитном воздействии в БПЛА происходят многочисленные короткие замыкания и беспилотник становится бесполезным», — заключил эксперт.

Бить в состоянии: ВС РФ усилили атаки на краснолиманском направлении
Потери противника здесь выросли более чем в четыре раза

Ранее в этот день командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС РФ, генерал-лейтенант Андрей Демин сказал, что первые российские радиолокационные комплексы, позволяющие бороться с мини-беспилотниками, поступили в подразделения российских войск ПВО в 2022 году, пишет «РИА Новости».

Демин добавил, что в текущем году войскам противовоздушной и противоракетной обороны в рамках государственного оборонного заказа будут поставлены еще несколько таких образцов, а с 2024 года предприятия ОПК будут поставлять до 20 комплексов ежегодно.

Также Демин сообщил, что более 100 турецких беспилотников Bayraktar уничтожили системы противовоздушной обороны РФ с начала спецоперации.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023